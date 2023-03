Twee Belgen beginnen aan "zwaarste loopwedstrijd ter wereld", maar in 35 jaar finishten amper 15 deelnemers

Jammer genoeg moest ook Sabbe zijn meerdere erkennen in de Barkley Marathons.

Vorig jaar was de West-Vlaming namelijk de laatste loper die kans maakte om het hele parcours af te leggen. Daarmee zou hij nog maar de 16e finisher in de geschiedenis geweest zijn.

Zeker voor Karel Sabbe, die voor de derde keer start, is het ondertussen vertrouwd terrein.

Dat is de immense uitdaging die onze landgenoten Karel Sabbe en Thomas Van Woensel wacht. Om 14.54 uur stipt begonnen zij in het Amerikaanse Tennessee aan de 35e editie van de mythische Barkley Marathons.

5 lussen van 32 kilometer in zestig uur tijd. En dat op een parcours dat nooit vlak is, vol bomen staat en ook de nodige modderpaden heeft. Hulpmiddelen? Alleen een kaart en een kompas.

Opgave door hallucinaties en na arrestatie

Hij moest na meer dan 32 uur zwoegen noodgedwongen opgeven. De Belg werd uit de race gehaald door een lokale sheriff. Buurtbewoners hadden eerder ongerust de politie gebeld over de toestand van een vreemd figuur.

Voor Sabbe liep het toen helemaal fout tijdens de vierde lus. In het donker en niet geholpen door de enorme vermoeidheid, raakte Sabbe immers verdwaald in de bossen van Tennessee.

Het verhaal achter die opgave was overigens ronduit waanzinnig.

Ik ging hulp vragen aan een vrouw, maar die veranderde in een vuilnisbak

Dat de Belg de finish niet haalde, is zeker geen schande. Sinds de oprichting van de Barkley Marathons in 1985 hebben 15 (!) mensen de wedstrijd tot een goed einde kunnen brengen.

"Ik ging hulp vragen aan een vrouw, maar die veranderde in een vuilnisbak", herinnerde de ultraloper zich nog.

De Belg gaf na de race aan dat hij volledig gedesillusioneerd was en te kampen kreeg met hallucinaties: "Ik was volledig het noorden kwijt, letterlijk en figuurlijk."

60 uur, 160 km en 18.000 hoogtemeters

De Barkley Marathons vindt plaats in het Frozen Head State Park in Tennessee, Verenigde Staten.

Om de Barkley Marathons uit te lopen moeten de deelnemers maar liefst 5 lussen van 20 mijl (32 kilometer) afleggen in 60 uur. In totaal 160 kilometer dus (of 100 mijl).

Over elke lus mag je maximaal 12 uur doen. Heb je tijd over, dan mag je tussen twee lussen slapen.

32 kilometer in 12 uur en dat vijf keer: voor goedgetrainde ultralopers lijkt dat misschien nog een haalbare kaart. Toch is er meer: de officiële afstand is 32 kilometer, maar er wordt geen rekening gehouden met de hoogtemeters.

En dat zijn er heel wat. De hoogtemeters op het parcours worden geschat op ongeveer 18.000m. Om u een idee te geven: dat is iets meer dan twee keer de Mount Everest.

De werkelijke afstand van een lus (met hoogtemeters) wordt daardoor eerder op 42 kilometer geschat.



Wie verzint er nou zoiets?