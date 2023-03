"Geradbraakte" Karel Sabbe als held onthaald in België: "Zdenek Stybar vroeg een selfie!"

Geradbraakt op een selfie

"Meteen na de landing kwamen er mensen me proficiat wensen. Daarnet vroeg Zdenek Stybar zelfs een selfie! Dus blijkbaar heeft het wel geleefd in België."

De ultraloper voelt nu echt de impact van zijn prestatie in eigen land. "Het is fenomenaal", grinnikt hij. "Ik krijg wereldwijd felicitaties uit verwachte en minder verwachte hoeken."

"Heel vermoeid, maar erg voldaan", het gevoel waarmee Karel Sabbe van het vliegtuig stapt in Brussel na een lange vlucht en tussenstop in Amsterdam.

"Fysiek voel ik me nog steeds geradbraakt", vervolgt Sabbe zijn verhaal.

De ultraman verschijnt dan ook op teenslippers in Zaventem. "Die heb ik daar nog snel gekocht. Ik heb even geprobeerd om opnieuw schoenen aan te trekken, maar dat lukt momenteel niet. Mijn voeten zwellen nog steeds op."

"Overal waar ik mijn hoofd even neerleg, val ik in slaap. Zelfs op een vlucht van een halfuur ben ik amper wakker geweest. Ook in de auto vallen mijn ogen meteen dicht, dus ik ga niet rijden naar huis straks."

Maar hij is blij om straks zijn verhaal te mogen delen met supporters, vrienden en familie. "Zij zullen wel benieuwd zijn naar meer uitleg dan enkel updates via Twitter."

En ook op het programma: "Een pintje, dat zal smaken. Al ga ik het rustig aan doen, zodat ik niet ga hallucineren. Beloofd."