De eerste woorden van uitgeputte Karel Sabbe na de finish: "Mijn hersenen werkten niet meer"

De #BM100 (Barkley Marathons 100 mijl, red) staat bekend als "de meest uitdagende ultraloop ter wereld".



Sabbe is nog maar de 17e finisher die in 37 edities de finish bereikt. De eerste editie was in 1986, in 2020 was er geen editie.



21 keer haalde iemand de finish in die 37 jaar, maar sommigen deden dat voor een tweede of derde keer.



Vorig jaar werd Sabbe door hallucinaties uit de race gehaald: hij praatte met een vuilbak en werd door de politie opgepakt. En ook nu speelden hallucinaties hem parten.



Zondag keert onze landgenoot terug. Maar veel rust is hem niet gegund. Sabbe, die een tandartsenpraktijk heeft in Ronse, begint die dag al opnieuw te werken, hij is van wacht.