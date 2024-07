Ambitieuze roeiers beginnen dit weekend aan Spelen: "Eenmaal in de finale kan alles"

ma 22 juli 2024 16:35

Roeiers Tim Brys en het duo Tibo Vyvey/Niels Van Zandweghe zullen dit weekend de kleuren van ons land verdedigen op de Olympische Spelen. Het trio heeft een goede voorbereiding achter de rug en zakt met gezonde ambities af naar Parijs: "Het idee is om naar een hogere versnelling te schakelen tijdens de Spelen."

Het grote publiek kent roeier Tim Brys als een deel van het duo dat hij jarenlang vormde met Niels Van Zandweghe, maar in Parijs zal hij solo acteren in de skiff.

Brys schakelde daarvoor over naar de lichtgewichten (-72,5 kilogram) en staat nog steeds achter zijn beslissing: "Deze keuze was het beste voor mijn lichaam, ik heb er zeker geen spijt van. Top tien op deze Spelen is voor mij een ambitieus doel." Ondanks zijn keuze om alleen te roeien, vormt het Belgische team nog steeds een hechte groep: "Hoewel ik nu alleen roei, ben ik nog altijd heel gehecht aan de teamspirit. Ik ben altijd samen met Tibo en Niels. Het blijft ons project."

Zaterdag mag Brys de spits afbijten in het watersportstadion van Vaires-sur-Marne. Een dag later is het de beurt aan het duo Vyvey-Van Zandweghe om uit de startblokken te schieten.

Groeien in competitie

Ook voor Niels Van Zandweghe en Tibo Vyvey, die zullen deelnemen in de lichte dubbeltwee, verloopt de voorbereiding volgens plan. Die laatste debuteert op de Olympische Spelen en kan terugvallen op het team. "Onze ervaring in internationale competities zal ons helpen en ik kan verder rekenen op Tim en Niels." "Een top acht is zeker mogelijk als je ziet wat we de laatste maanden gepresteerd hebben", klinkt het ambitieus bij de 23-jarige Vivey, die op dezelfde golflengte zit als zijn ploegmaat. "Het idee is om naar een hogere versnelling te schakelen tijdens de Spelen. Het gaat er niet om onze piek te bereiken in de reeksen, maar wel later in competitie. Eenmaal in de finale behoort alles tot de mogelijkheden", doet Van Zandweghe het strijdplan uit de doeken.