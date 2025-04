Zelfs aan 2026 wordt al gewerkt: nieuwe shirts tijdens wielerseizoen zijn meer dan "commerciële stunt"

kalender za 26 april 2025 08:41

Het retroshirt van Lotto, het Tour-shirt van Visma-Lease a Bike en zo zijn er nog een pak voorbeelden: steeds meer wielerteams pakken tijdens het seizoen uit met bijzondere, nieuwe shirts. Vanwaar komt dat fenomeen en wat is het (commerciële) belang ervan? Wij belden met de marketeers van Lotto en Soudal-Quick Step.

Een wildgroei aan truitjes is niet toegelaten. Van de UCI mag een team in 1 seizoen tot 3 nieuwe truitjes gebruiken. Dat bevestigde Alessandro Tegner van Soudal - Quick Step.



En het team van Remco Evenepoel zal al die kansen benutten. "In Nokere Koerse hadden we een speciaal shirt voor onze sponsor Ekopak en de komende maanden zullen we nog 2 acties hebben met Soudal, zoals we er vorig jaar eentje deden met T-Rex in de Vuelta."



Vandaag presenteerde het team bij de verkenning van Luik-Bastenaken-Luik ook een bijzonder fluoshirt in hun #SHINEFORSAFETY-campagne.



"De mannen en vrouwen zullen dat ook zaterdag dragen bij de ploegenpresentatie, maar niet in de wedstrijd. Dus het telt niet mee in de UCI-telling."

"Het fluoshirt van vandaag is een shirt met hoge zichtbaarheid. We creëerden het om het publiek te sensibiliseren over de veiligheid op de weg. Er gebeuren namelijk heel wat crashes tijdens wedstrijden, maar ook door wat er met Remco en andere van onze renners gebeurde."



De olympische kampioen botste eind vorig jaar op een openzwaaiend portier van een Bpost-busje en was maanden out met zware blessures.



"Het is ons doel om fietsers aan te moedigen zo zichtbaar mogelijk te zijn voor de veiligheid van alle weggebruikers", legde Tegner uit.



"Dit shirt is een eerste stap in een reeks veiligheidsinitiatieven die we zullen nemen. Dat zal uiteindelijk uitmonden in hogezichtbaarheidselementen in onze race-outfit van 2026."



De shirts zullen vanaf vandaag ook te koop zijn op de webshop. "Maar de commerciële waarde is hier niet het eerste doel, wel bewustzijn creëren bij het publiek. Een deel van de winst zal naar goede doelen gaan die zich bezighouden met verkeersveiligheid."

"Er komt de komende weken weer iets speciaals aan"

In de Vuelta van vorig jaar reden kopman Mikel Landa en co. rond met T-Rex-truitjes om een lijmmerk van Soudal te promoten. "Onze sponsor was daar heel tevreden over en daarom gaan we dat dit jaar nog 2 keer doen. Al kan ik nog niet zeggen wat en wanneer."



"Maar het zal in dezelfde stijl zijn als vorig jaar. De fans van Soudal-Quick Step kunnen de komende weken weer iets speciaals verwachten", verklapte Tegner al, die erkent dat er zeker een markt is voor wielertruitjes.



"De truitjespolitiek maakt trouwens deel uit van het partnership met onze sponsors", benadrukte Tegner. "Het gaat trouwens verder dan louter merkbewustzijn met het truitje."



"Achter zo'n truitjesactie zit een heel gamma van andere activiteiten: bezoek aan en communicatie in winkels, aanwezigheid in de koerskaravaan, merchandising... Het gaat om een heus marketing- en hospitalityplatform."



Voor een nieuw shirt wordt niet over 1 nacht ijs gegaan. "We hebben eigen richtlijnen. Zo is blauw onze basiskleur. Er zijn richtlijnen van de sponsors. En daarna proberen we iets leuks te creëren dat mooi oogt in het peloton, dat aangenaam is voor de fans en waarbij ook de fiets en de accessoires passen."



"Om een idee te geven dat het zijn tijd nodig heeft: wij zijn nu al bezig voor de shirts van volgend jaar."

Lotto: "Storytelling is belangrijk bij nieuw shirt"

Lotto pakte dit jaar uit met een heel bijzonder shirt voor de Ronde van Vlaanderen. "Om onze 40-jarige geschiedenis als wielersponsor en main partner in de verf te zetten", vertelt Kenny Provyn, de commercieel directeur van de ploeg.



"We wilden zo de legacy van de ploeg in 1 verhaal, in 1 shirt brengen. Het is ook eens een andere manier om als ploeg naar buiten te treden, je stelt je partners ook eens op een andere manier in de kijker."



"We wilden tonen wat er mogelijk is met een shirt en welke impact dat kan hebben op de wielerfans."



"Het ging eigenlijk om een marketingstunt. Want het was een vrij gewaagd ontwerp. Maar het is heel positief onthaald. De stock was vrij snel uitverkocht. En de preorders staan op dit moment ook alweer open, want de vraag bleef maar komen."



"Het shirt is voor onze fans een collector's item geworden. Het is meer dan puur een wielershirt."

Bij Lotto zijn de partners geen vragende partij voor nieuwe shirts. "Maar als we dat voorstellen, zijn ze wel heel enthousiast en gaan ze mee in het verhaal."



"Want het is niet alleen bij het shirt gebleven. De fietsen, helmen, bidonnen en sokken zijn allemaal meegegaan in het design. Iedereen springt mee op de kar."



Lotto heeft niet meteen de bedoeling om alle kansen op nieuwe shirts uit te spelen. Maar het succes van het retroshirt prikkelt wel: "We zitten nu inderdaad met de vraag of we hier een vervolg aan gaan breien."



"We hadden nu wel een heel mooi verhaal van alle shirts van 40 jaar Lotto. De storytelling achter het shirt is belangrijk."



"Een shirt op de markt brengen zonder dat er een verhaal achter zich, werkt niet meteen, denk ik... Wat Uno-X nu doet, met 7-Eleven is ook een heel krachtig verhaal."



Een nieuw shirt is ook handig om een nieuwe partner te verwelkomen in de loop van het seizoen en dan is de Tour bij uitstek een ideaal moment. Kenny Provyn, Lotto