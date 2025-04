Sint-Truiden bevestigt handbalhegemonie bij de vrouwen met nieuwe bekerwinst

Door de bekeroverwinningen van Sint-Truiden de afgelopen twee jaar begon het als grote favoriet tegen Sprimont.



Toch liep het niet van een leien dakje voor Sint-Truiden. Sprimont deed goed mee in de eerste helft. Bij de rust stond het 10-12 in het voordeel van Sint-Truiden, terwijl Sprimont de kans net voor rust liet liggen op een aansluitingstreffer vanop de vrijworplijn.



In de tweede helft verdedigde Sint-Truiden bij momenten zeer potig. Het leverde uiteindelijk niet veel op, want Sprimont bleef scoren en kwam zelfs op voorsprong: 16-15.



Maar dan nam de ervaring van Sint-Truiden de bovenhand. Heel snel werd het 17-19 en die kloof van 2 doelpunten kon Sprimont niet meer overbruggen. Uiteindelijk werd het 21-23 in het voordeel van Sint-Truiden.



Voor Sint-Truiden is het al de 6e Beker van België in de clubgeschiedenis.