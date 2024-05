Lichte dubbeltwee Vyvey/Van Zandweghe eindigt 6e in A-finale in Luzern

Luzern was de tweede afspraak van de Wereldbeker roeien. Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe plaatsten zich er voor de A-finale, waar ze tegen Noorwegen en Spanje bikkelden om de 4e plaats.



Uiteindelijk moesten ze vrede nemen met de 6e plaats. De Italianen Stefano Oppo en Gabriel Soares, de bronzen medaille van Tokio, wonnen.

Gisteren was Marlon Colpaert al 4e geworden in de A-finale van de lichte skiff. Colpaert is de reserve voor Vyvey en Van Zandweghe, die al geplaatst zijn voor de Spelen.



Ook Tim Brys is al zeker van Parijs. Hij trok zich vrijdag terug uit de competitie vanwege een verkoudheid.