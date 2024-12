"Nog meer chaos, nog meer turbo!": Average Rob onthult nieuwe concept van Turbo Cross vol bekende namen

De meest besproken rondjes in het veldrijden komen er weer aan. Op maandag 30 december is Diegem het decor van de tweede Turbo Cross. Een die meer spektakel, meer chaos én meer bekende koppen zal opleveren. "De combinatie van totale uitputting en dat extra laagje entertainment", geeft Average Rob een deel van zijn geheimen prijs.

"Het vernieuwende concept werkte", stelt ook het internetfenomeen vast. "In het buitenland waren er al voetbalmatchen of bokswedstrijden met celebrity's, wij hinkten wat achterop."

Dus zocht hij naar een symbiose tussen mannelijke en vrouwelijke content creators of mediafiguren en de sport: een cross in estafettevorm.

"Zo waren er toen geen vrouwen in de race", geeft Average Rob eerlijk toe. "Misschien was iedereen twee weken op voorhand contacteren over een angstaanjagende cross iets te last minute."

We willen met extra showelementen ervoor zorgen dat ook de mensen thuis zeggen: "Wow, dat was cool om naar te kijken!"

We willen met extra showelementen ervoor zorgen dat ook de mensen thuis zeggen: "Wow, dat was cool om naar te kijken!"

Om iedereen goed in beeld te brengen, werden de voorbereidingen maanden geleden al opgestart.

"Want bij de Turbo Cross is niet de winnaar het belangrijkste. We willen met extra showelementen ervoor zorgen dat ook de mensen thuis zeggen: "Wow, dat was cool om naar te kijken!"", deelt Average Rob.

Qua organisatie zit iedereen op dezelfde lijn. Nu rest enkel de vraag: zijn de hoofdrolspelers klaar voor een rondje labeur op de crossfiets?

"Neen, niet echt", lacht de bedenker. "Maar het plezier komt net uit het onvoorbereid aan de start staan. En op karakter kan er héél veel in 10 minuten."

Al heeft Rob nog één gouden tip voor zijn collega's: "Oefen toch al eens met een crossfiets in de modder. Dat eens voelen, zal je al veel vertrouwen geven voor 30 december."

Afspraak in Diegem of via de livestream op Sporza!