Valsspelen met Van der Poel en aerodynamisch borsthaar: achter de schermen van de Turbocross met Average Rob

Behind The Scenes van de befaamde Turbocross. Organisatoren Average Rob en zijn broer Arno The Kid doen in een nieuwe Youtube-video hun verhaal over het ontstaan van hun eigen veldrit, én tonen exclusieve beelden van hun voorbereiding en de wedstrijd zelf. Zo speelt zelfs wereldkampioen Mathieu van der Poel een rol in hun succes.

Niet Acid, wel Mathieu van der Poel moest eigenlijk de tegenstander van Youtubers Average Rob en broer Arno The Kid worden in Diegem. Het duo wilde initieel geen eigen Turbocross organiseren, maar zich in 30 dagen tijd klaarstomen om deel te nemen aan een échte veldrit bij de elite profs. "Praktisch zou dat moeten lukken, maar conditioneel …", waarschuwde Sven Vanthourenhout het duo eerst nog. Te vroeg gesproken van de Belgische bondscoach. De broertjes regelden een licentie bij Belgian Cycling en begonnen meteen stevig te trainen, maar wat bleek: niet hun conditie, wel de praktische kant van het verhaal was het grootste probleem. Omdat ze geen UCI-punten achter hun naam hadden staan, kregen Average Rob en zijn broer van de organisatie alsnog te horen dat ze niet konden deelnemen. Maar het treuren duurde niet te lang bij de broers. Het was Rob opgevallen dat er tussen de cross van de vrouwen en de cross van de mannen een leegte van een uur geprogrammeerd was. De reden: Thuis zit nu eenmaal in het tijdschema van VRT 1 gebeiteld. Tijd genoeg om twee ronden met enkele vrienden te rijden, toch? En zo was dé Turbocross geboren.

De officiële affiche van de Turbocross.

On met la patate

Ze waren al te ver gekomen om nu nog iets aan het toeval over te laten. Arno The Kid nam dan maar draconische maatregelen en knipte zelfs zijn borsthaar "aerodynamisch" bij. Maar tijdens de generale repetitie werd al snel duidelijk dat het veldrijden toch andere koek is. De broers werkten deze zomer samen een Iron Man af - waar alles berekend en getemporiseerd moet gebeuren -, maar maakten meteen kennis met de explosieve en onberekende kant van het crossen. Een van de twee gooide er na de training zelfs zijn eten (mogelijks vol-au-vent) even uit.

Of dat legaal is? Zeker niet. Mathieu van der Poel

Dan maar te rade gaan bij enkele professionals. Net voor de start regelde Sven Nys nog even snel de ideale bandenspanning voor de broers, die ook nog eens in de bus van Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats mochten langsgaan. "Je kunt altijd de fietsen saboteren van de rest, of het zadel van iemand anders vasthouden in de start", verklapten de mannen van Alpecin-Deceuninck. "Of dat legaal is? Natuurlijk niet", knipoogt de wereldkampioen.

Vanthourenhout was uiteindelijk de winnaar, Average Rob de publiekslieveling.