Na oefenen met bezemsteel in de cel: rokende ex-winnaar Angel Cabrera keert voor het eerst terug naar de Masters

kalender do 10 april 2025 09:12

Van de cel terug naar het toernooi van zijn grootste triomf. Deze week maakt Angel Cabrera (55) zijn comeback op de Masters, een van de 4 majors in golf. De Argentijn heeft zijn jarenlange celstraf uitgezeten: "Ik ben met open armen ontvangen."

Het is 6 jaar geleden dat Angel Cabrera een rondje kon spelen op de mythische golfbaan van Augusta National Golf Club. In die 6 jaar bracht hij 2,5 jaar door in gevangenissen in Brazilië en Argentinië. Winnaars van de Masters, het meest prestigieuze toernooi van de 4 golfmajors, krijgen levenslang startrecht voor het golftoernooi met het meest beperkte deelnemersveld. En dat wordt niet ingetrokken als je een celstraf moet uitzitten. Daarom kan Cabrera, winnaar van de Masters in 2009, deze week weer deelnemen in Augusta. In 2007 en 2009 werd de golfer op handen gedragen in zijn thuisland Argentinië na zijn zeges in de US Open en de Masters.

Er is een periode in mijn leven geweest gedurende 4 à 5 jaar dat ik niet de juiste keuzes heb gemaakt. Angel Cabrera

Maar in juli 2021 keek hij in zijn thuisstad in de ogen van een rechter die hem veroordeelde voor huiselijk en seksueel geweld, afpersing en diefstal. Het kwam hem op een celstraf van 3 jaar en 10 maanden te staan.

Twee van zijn ex-partners hadden een klacht ingediend. Hij had hen mishandeld, bedreigd en lastiggevallen. Een van hen had hij een paar uur opgesloten in een kleerkast.

"Ik ben in de fout gegaan. Er is gedurende 4 à 5 jaar een periode in mijn leven geweest waarin ik niet de juiste keuzes heb gemaakt en niet de juiste dingen heb gedaan", vertelde Cabrera deze week. "Natuurlijk heb ik daar spijt van."

Angel Cabrera krijgt zijn groen jasje na zijn zege in 2009.

De nu 55-jarige Cabrera was altijd al een buitenbeentje in de golfwereld. Hij begon als tienjarige te werken als caddie in een plaatselijke golfclub in Cordoba, Argentinië. Een golfende zakenman merkte zijn talent op en kocht hem een set golfclubs. De figuur van Cabrera viel op, enerzijds door zijn waggelende stap - vandaar zijn bijnaam El Pato (de eend) - en anderzijds omdat hij tussen 2 holes graag een sigaret rookte. "Sommige spelers praten met psychologen, ik rook", was zijn uitleg daarover. Hij bekroonde zijn carrière met zeges in 2 majors: de US Open in 2007 en de Masters in 2009, beide keren was hij de eerste Argentijn om die toernooien te winnen. Na 2015 liep zijn sportieve carrière op zijn laatste benen, maar tot 2019 speelde hij elke keer mee op de Masters. Tot twee van zijn ex-vriendinnen naar de politie stapten. Cabrera sloeg nog op de vlucht naar Brazilië, waar hij in januari 2021 werd aangehouden. In augustus 2023 kwam hij vervroegd en onder voorwaarden vrij. Een van zijn vroegere coaches trok naar Argentinië, gaf hem golfclubs en spoorde hem aan om weer te trainen. "In de gevangenis onderhield ik mijn swing met een bezemsteel."

"Iedereen heeft recht op zijn eigen mening"