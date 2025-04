Akelige beelden tonen hoe Hanne Verbruggen flauwvalt op weg naar EK-medaille: "Begon te hyperventileren door intimidatie in kopgroep"

kalender zo 13 april 2025 18:02

Hanne Verbruggen heeft haar hand uitgestoken naar een Belgische medaille in het EK marathon, maar het nodige drama onderweg gooide roet in het eten. De Belgische voelde zich in de kopgroep met 4 geïntimideerd door 2 metgezellen, begon in het slot te hyperventileren en viel flauw. Ze finishte nog als 12e, waarna ze ontredderd haar verhaal deed. "Er zat echt een medaille in, het is niet eerlijk."

Tot net voor kilometer 40 leek er geen vuiltje aan de lucht voor Hanne Verbruggen, die haar rol van outsider voor een medaille alle eer aandeed in een kopgroep van vier.



Maar plots kwam ze in een bocht ten val. Flauwgevallen, zo vertelde ze achteraf. "Ik ben beginnen te hyperventileren, omdat ik geïntimideerd werd."

Die saga begon halfweg met een opvallend beeld in de kopgroep van vier: de Spaanse Majida Maayouf kwam Hanne Verbruggen terechtwijzen. Na de finish vertelde de zilverenmedaillewinnares waarom: ze verweet onze landgenote een gelletje en drinkbus aangepakt te hebben langs het parcours en dus buiten de bevoorradingszones.

Maayouf, de latere winnares Fatima Ouhaddou, de Israëlische Lonah Salpeter en Verbruggen liepen met z'n vieren Leuven binnen en leken onder elkaar te gaan strijden om de 3 medailles.



Tot in de slotkilometers plots geen Verbruggen meer te zien was. Bij onze man vertelde ze met een gebroken stem wat haar overkomen was.



"Ik mis vandaag een medaille. Dat kost me heel wat tranen. Na 18 km zijn Salpeter en Maayouf mij beginnen te intimideren. Ik had zogezegd valsgespeeld. Ik wist van niets, want dat was ook niet zo."