Iga Swiatek stoot door naar finale in Madrid en mag bikkelen voor 20ste titel

Nummer een van de wereld Iga Swiatek heeft zich donderdag als eerste geplaatst voor de finale van het graveltoernooi in Madrid. De Poolse haalde het in haar halve finale vlotjes in twee sets (6-1 en 6-3) van de Amerikaanse Madison Keys (WTA 20).

In de finale neemt de 22-jarige Swiatek het op tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2) of de Kazachse Elena Rybakina (WTA 4), respectievelijk het tweede en het vierde reekshoofd. Zij werken later op de dag hun halve finale in Madrid af.

Swiatek is met drie titels op Roland Garros een gevestigde waarde op gravel. Het toernooi van Madrid staat wel nog niet op haar erelijst. Vorig jaar verloor ze de finale van Aryna Sabalenka.

De Poolse strijdt zaterdag in haar 24e WTA-finale voor een twintigste titel. Dit jaar was ze, op hardcourt, al de beste in Doha en Indian Wells.