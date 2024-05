Belgische topdag op WB G-wielrennen in Oostende: goud voor Celen, Hordies en Van de Steene

Ook goud voor Tim Celen en Maxime Hordies

De Belgen sluiten de eerste dag van de Wereldbeker in Oostende af met maar liefst drie gouden medailles, want Tim Celen (klasse MT2) en Maxime Hordies (klasse MH1) deden de prestatie van Jonas Van de Steene dunnetjes over.



Celen was halverwege nog 9 seconden trager dan de Amerikaan Dennis Conners, maar hij had zijn tijdrit beter ingedeeld en was aan de finish 15 seconden sneller. Het is voor Celen de eerste keer dat hij tijdritgoud pakt op een Wereldbeker.