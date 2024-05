"Wat maken wij mee, zeg?": Oliver Naesen en Stan Dewulf opgeschrikt door neergestort pleisterwerk op hotelkamer

"Maar we zijn gewoon gaan slapen ... tot half 12 's nachts. Opeens een knal, niet normaal! Oli zei: 'Stan wat is dat!?' Die brokstukken waren toch niet licht. Als dat van 2 meter hoogte komt, komt dat wel aan denk ik. Straf, mijn eerste koers van het seizoen en ik had dood kunnen zijn."

Midden in de nacht kwam er namelijk een groot stuk pleisterwerk van het plafond naar beneden. Naesen hield er zelfs een geschaafde enkel aan over.

De Belgen van Decathlon-AG2R La Mondiale overnachtten dinsdag samen in Frankfurt - daar reden ze een dag later een wedstrijd - maar dat verliep allerminst vredig.

Zoals blijkt uit bovenstaande beelden kon Oliver Naesen zijn ogen nauwelijks geloven. Ook Stan Dewulf moest zichzelf even in de arm knijpen: "Wat maken wij weer mee, zeg?"

"We hebben dan maar alles gefilmd, want we dachten dat het hotel ons nooit zou geloven. (lacht) Toen we zeiden aan de receptie dat ons plafond naar beneden was gekomen, konden ze alleen maar "what!?" herhalen."



"Ik schrok me dood", gaf Naesen zijn versie van de feiten bij Het Nieuwsblad. "Het maakte zoveel lawaai dat ook verzorgers van onze ploeg uit hun bed sprongen en in de gang kwamen kijken wat het was."



"Uiteindelijk was ik niet zo verrast dat dit gebeurde, want toen ik nog wat stretchoefeningen deed op mijn bed voor het slapengaan, had ik al tegen ‘Wulfke’ gezegd: 'Kijk eens naar het plafond, hoe slecht is dat hier geplakt!' Zonder te durven denken dat dit zou gebeuren."