Na voorjaar te missen door operatie staat Stan Dewulf voor terugkeer: "Ik heb het enorm gemist"

Stan Dewulf maakt op 1 mei zijn comeback in het peloton. De Belgische renner miste het voorjaar door een operatie aan een vernauwde liesslagader, maar maakt zich nu op voor de eendagswedstrijd Eschborn-Frankfurt. "Ik kan niet wachten."

Decathlon-AG2R kon in het voorjaar niet rekenen op zijn puncheur. Stan Dewulf moest onder het mes voor een vernauwde liesslagader, waardoor hij minder kracht had op de fiets.

Bijna 4 maanden later staat hij voor zijn comeback in het peloton. In de Radklassiker moet hij sprintkopman Sam Bennett naar de overwinning loodsen.

"Ik voel me goed", zegt Dewulf. "Ik heb hard gewerkt sinds ik de trainingen mocht hervatten begin februari."

"Nu kijk ik er enorm naar uit om weer te koersen. Ik heb het enorm gemist. Ik kan niet wachten om mijn ploegmaats te vergezellen en mijn rol als renner weer op te nemen."

Sam Bennett won de Radklassiker nog in 2022. Vorig jaar won Soren Kragh Andersen op een grondig hertekend parcours.