Stan Dewulf moet voorjaar doorstrepen na operatie: "Belangrijke keuze voor vervolg van mijn carrière"

"Als ik het nu niet liet doen, was ik verder van huis. Het is gewoon de beste beslissing en een belangrijke voor het vervolg van mijn carrière. Het probleem moest van de baan zijn."

Dat Dewulf de klassiekers - en bij uitbreiding Parijs-Roubaix, zijn favoriete koers die hij won bij de beloften - moet missen, knaagt.

"Al heb ik het eerder al eens meegemaakt in mijn carrière", relativeert hij. "Ik voel me er ook al iets beter bij. Ik kan ook moeilijk blijven fietsen met een belemmering."

Eind december ging de 26-jarige renner onder het mes. Sindsdien herstelde hij ook een week onder het Spaanse zonnetje in Mallorca.

"Die reis was belangrijk om mijn gedachten even te verzetten. Het was wel frustrerend om niet te mogen fietsen in dat mooie weer."