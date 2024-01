Decathlon-AG2R in 2024: Decathlon-fiets en nieuwe rol voor Oliver Naesen

De shirts van de Franse formatie AG2R kleuren dit jaar blauw en wit. Dat heeft alles te maken met de komst van de nieuwe hoofdsponsor Decathlon, die ook de fietsen levert. Oliver Naesen is een van de renners die ermee aan de slag gaan. Dat zal hij in 2024 iets meer doen in de rondes dan in de klassiekers.

In het afscheidsjaar van Greg Van Avermaet bakte AG2R er weinig tot niets van in de kasseiklassiekers. Een 13e plek van Stan Dewulf in Dwars door Vlaanderen was het bescheiden hoogtepunt.



Met Dorian Godon in de Brabantse Pijl was het wel meteen bingo in de klimklassiekers. Toen kopman Cosnefroy daarna af te rekenen kreeg met ziektekiemen, was de Franse formatie weer in hetzelfde bedje ziek.

De grote rondes zorgden wel voor kippenvelmomenten bij ploegbaas Vincent Lavenu.

Aurélien Paret-Peintre kraaide victorie in de eerste bergrit in de Giro. In de Tour ontpopte Felix Gall zich tot de revelatie met winst in de koninginnenrit en de 8e plek in het eindklassement.

Het leverde de Franse formatie een mandje met punten op. Die punten waren en zijn broodnodig, want AG2R sloot het wielerseizoen af op een alarmerende 17e plek in het ploegenklassement.

Enkel de top 18 over een periode van 3 jaar (2023-2025) behoudt zijn plekje in de WorldTour.