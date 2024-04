Jannik Sinner mept zich tegen landgenoot Sonego vlot naar tweede ronde in Madrid

Eerste reekshoofd Jannik Sinner heeft op het Masters 1.000-toernooi van Madrid geen medelijden getoond met landgenoot Lorenzo Sonego (ATP 52). Sinner mepte zich in zijn eerste partij op het toernooi met 6-0 en 6-3 makkelijk naar de zestiende finales. Daar wacht de Rus Pavel Kotov (ATP 72) of de Australiër Jordan Thompson (ATP 33).

Op cruisecontrol naar de volgende ronde, heet dat dan.

Jannik Sinner gunde Lorenzo Sonego in de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi van Madrid amper 3 games. Alle drie die games kwamen er dan nog in de tweede set, want in set 1 trok de 22-jarige Italiaan het laken helemaal naar zich toe: 6-0.

De huidige nummer 2 van de wereld toont zo nog maar eens dat hij dit seizoen in bloedvorm verkeert. Sinner won eerder al de Australian Open en toernooien in Rotterdam en Miami.

In de volgende ronde van het graveltoernooi, meteen al de zestiende finales, neemt de Italiaan het op tegen Kotov of Thompson.