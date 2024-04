Jonge Andresen troeft kopman Jakobsen nog maar eens af in Ronde van Turkije

Tobias Lund Andresen heeft zich tot onbetwiste sprintkoning gekroond in de Ronde van Turkije. De jonge Deen van DSM-Firmenich was veruit de snelste in de massasprint in Izmir, zijn kopman Fabio Jakobsen kwam er opnieuw niet aan te pas. Timothy Dupont sprintte naar een tweede plek.

Van lead-out naar kopman? Tobias Lund Andresen is goed op weg om de rollen om te draaien bij DSM-Firmenich. De Deen was naar Turkije afgezakt als loods voor Fabio Jakobsen, maar blijkt keer op keer de betere van de Nederlander.

Nadat Andresen op woensdag en donderdag al had gewonnen, wilde zijn team zaterdag opnieuw de kaart van Jakobsen trekken. Maar voor de kopman draaide het nog maar eens uit op een teleurstelling.



In de straten van Izmir raakte Jakobsen het wiel kwijt van Andresen, die autoritair naar een derde zege sprintte. Onze landgenoot Timothy Dupont werd tweede, Jakobsen pas zesde. Die laatste kon na afloop zijn teleurstelling niet verbergen.



Bij Andresen, die Jakobsen snel troostte met een schouderklopje, kon het geluk dan weer niet op. Het 21-jarige Deense talent had tot voor deze week nog geen profkoers gewonnen. Ondertussen staat zijn teller al op drie.



Morgen eindigt de Ronde van Turkije met een korte etappe in Istanboel. De laatste kilometer is wel verraderlijk, met een stijgingspercentage van zo'n 6 procent. De Nederlander Frank van den Broek verdedigt er zijn leiderstrui.