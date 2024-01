Jayco-AlUla in 2024: staat de oude Caleb Ewan nog eens op?

Het wielerseizoen trekt zich midden januari op gang in Australië. Voor Jayco-AlUla is die thuismatch altijd een eerste ijkpunt op de kalender. De Aussies hebben tijdens de zomer en herfst niet stilgezeten en beschikken duidelijk over meer troefkaarten.

Het is sinds het begin van de mercato al bij al een beetje geruisloos gepasseerd, maar Jayco - AlUla wil in 2024 de middenmoot ontgroeien en wil snuffelen aan de top 5 van de WorldTour. Met de Saudische zakcentjes werd er de voorbije maanden dan ook een forse kwaliteitsinjectie doorgevoerd. Het Australische team had met 17 zeges geen graatmager 2023, maar de kwaliteit van de zegeruikers was niet om over naar huis te schrijven. Met slechts 4 WorldTour-zeges en een gebrek aan constante bleef ploegmanager Brent Copeland toch wat op zijn honger zitten. Michael Matthews en Filippo Zana graaiden hun ritje mee in de Giro, maar in de Tour en de Vuelta werd het mandje niet gevuld. Klassementskopmannen Simon Yates (4e in de Tour) en Eddie Dunbar (7e in Giro) misten in se hun afspraken niet, maar ook zij bleven veelal onder de radar. De resultaten weerspiegel(d)en het shirt: een beetje grijs en anoniem, goed voor een 13e plaats in de teamranking van 2023.

Simon Yates tijdens het familiefeest met zijn broer in de Tour.

De sprintrollen zijn verdeeld

De selectie moest vooral in de breedte uitgebouwd worden. Sprintkanon Dylan Groenewegen wordt na een tegenvallend jaar uitgedaagd door de terugkeer van Caleb Ewan. Groenewegen klom in 2023 beter dan hij ooit gedaan heeft en stond zijn mannetje in lastige finales, maar dat ging dan weer ten koste van zijn sprintsnelheid. Die explosiviteit was duidelijk afgebot. Keert hij terug naar het oude succesrecept? De Australische verloren zoon is dan weer als een kind zo blij dat hij opnieuw op het vertrouwde nest geland is, maar Ewan moet eerst en vooral zijn beste benen en beroepsijver weer aanboren om het sprintkopmanschap te kunnen claimen. "Mentaal zit het snor bij Caleb", ziet Copeland. "Een ritzege in de Tour Down Under zou hem helemaal op het juiste spoor kunnen zetten. Samen met Dylan zal hij voldoende sprintkansen krijgen." Dat wordt wellicht nog het grootste vraagstuk voor Copeland en co: hoe verzoen je de ambities van alle kopmannen? Zeker in een grote ronde als de Tour. Groenewegen en Ewan zullen allebei het ticket willen opeisen, maar de Nederlander trekt aan het langste eind. Ewan mag zich rehabiliteren in de Giro. Yates lijkt als kopman de gele smaak te pakken te hebben, maar welk team durft in het huidige peloton de Tour nog met een dubbele agenda aan te snijden? Yates is geen echte uitdager voor de G4 in de Tour en Jasper Philipsen kietelen doe je maar beter niet met slechts een halve sprinttrein.

Caleb Ewan trok eind 2018 naar Lotto, nu is hij weer thuis.

Complexe puzzel

Laten we vooral ook Michael Matthews niet uit het oog verliezen. 2023 ging de mist in door twee covidbesmettingen en meerdere crashes, maar Bling heeft nog altijd een goddelijke status in zijn vaderland. Hij duwde afgelopen winter de resetknop in en liet zijn fiets een maand aan de kant staan. Met een Grand Départ in de Italiaanse heuvels zal ook Matthews zijn vingertje opsteken waardoor het aantal hanen op het Australische erf alleen maar aandikt. In Milaan-Sanremo vormt hij een koppel met Ewan. Om het programma meer gestroomlijnd te krijgen, werd halfweg 2023 de expertise van Allan Peiper ingeschakeld. De adviseur ziet met ploegleider Valerio Piva nog een oude bekende opduiken. Manager Copeland spreekt over "de sterkste rennerskern in jaren". Met verse contracten voor ook nog Mauro Schmid, Lucas Plapp, Max Walscheid en de talentvolle Davide De Pretto kun je hem geen ongelijk geven. Jayco-AlUla beschikt over voldoende horsepower om op veel terreinen een rol van betekenis te spelen, op de Vlaamse klassiekers na. Alleen zal het met zijn mix van vaste uithangborden en ambitieuze nieuwkomers het juiste evenwicht moeten vinden. Wat worden de prioriteiten en hoe wil men die maximaal benutten? "Hoe meer leiders je hebt, hoe moeilijker het wordt om dat te managen", geeft Copeland toe. "Maar de puzzel valt stilaan in elkaar."

Michael Matthews poseert in de nieuwe uitrusting.

grootste verlies: de Italiaanse connectie heeft geen vonken en vuur opgeleverd. Kevin Colleoni en Matteo Sobrero hebben veel in hun mars, maar veroverden geen plaats in de geschiedenisboeken van dit team.





de Italiaanse connectie heeft geen vonken en vuur opgeleverd. Kevin Colleoni en Matteo Sobrero hebben veel in hun mars, maar veroverden geen plaats in de geschiedenisboeken van dit team. opvallend: het hoeft niet altijd met gekissebis zoals bij Cian Uijtdebroeks gepaard te gaan. Lucas Plapp lag nog onder contract bij Ineos, maar de lokroep uit zijn vaderland was te hevig. De twee ploegen en de renner bereikten zonder modderbad een akkoord.





het hoeft niet altijd met gekissebis zoals bij Cian Uijtdebroeks gepaard te gaan. Lucas Plapp lag nog onder contract bij Ineos, maar de lokroep uit zijn vaderland was te hevig. De twee ploegen en de renner bereikten zonder modderbad een akkoord. revelatie: bij Soudal-Quick Step kon Mauro Schmid zijn vleugels niet voldoende uitslaan, maar de Zwitser kan met wat frisse lucht misschien eindelijk ontpoppen en zo de (voorjaars)revelatie van J-A worden.



Nieuwkomers Caleb Ewan (Aus) Lotto-Dstny Max Walscheid (Dui) Cofidis Mauro Schmid (Zwi) Soudal-Quick Step Luke Plapp (Aus) Ineos Grenadiers Davide De Pretto (Ita) Zalf Euromobil Fior Anders Foldager (Den) Biesse-Carrera