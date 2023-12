Groupama-FDJ in 2024: de crèche is nog wat groter na adieu van oudgedienden

Van het eerbetoon in zijn Vogezen tot zijn pensioenfeest in Lombardije: Madiot huilde tranen met tuiten nu zijn sportieve adoptiezoon de rust opzoekt bij zijn geitjes.

Soapschrijver in Frankrijk? Het is een bedreigde stiel, want met Marc Madiot heb je in Frankrijk de onbetwiste pelotonkoning van het betere acteerwerk met een vleugje drama.

Dat vertaalde zich ook in de transferpolitiek. "Ik zocht geen kopman," verklaarde Madiot, "want in mijn huidige team heb ik voldoende toekomstige spitsen."

De ploegbaas trok weer de Franse kaart met versterkingen in de breedte en renners met opofferingsgezindheid.

Ondanks het jonge geweld blijft het hart van de ploeg ook behouden. Stefan Küng, David Gaudu en Valentin Madouas zijn nog steeds de steunpilaren en ademen de Franse ethos.

Küng zal - op nieuw materiaal - blijven focussen op de tijdritten en de klassiekers, met speciale aandacht voor Parijs 2024.

Gaudu opende veelbelovend in Parijs-Nice, maar viel in de Tour door de mand. Blijft hij geloven in zijn gele droom of moet hij zijn doelen bijvijlen?

De Bretoen zal alleszins de hete adem van Martinez en co in zijn nek voelen. 2024 wordt misschien wel zijn laatste kans in de Tour na het veelbelovende debuut van Martinez in de Vuelta. De troonopvolger stuurt in 2024 nog niet aan op zijn entree in La Grande Boucle.

Groupama-FDJ blijft dus bouwen zonder acuut dregradatiegevaar na een 7e plaats in de ploegranking van 2023.

Al kan het nieuwe tijdperk misschien pas echt succesvol worden als Madiot de karakteristieken van een typische Franse ploeg definitief in het verleden wil laten.

Bij succes zal Richard Plugge ongetwijfeld de eerste zijn om het glas te heffen met zijn beste copain.