Groupama-FDJ pikt alcoholbeschuldiging van Jumbo-Visma niet: "Een extreem smerige aanval!"

Aangezien Groupama - FDJ het enige Franse team was dat het hotel met Jumbo-Visma deelde, ging de Franse pers snel aankloppen bij ploegbaas Marc Madiot. Die verslikte zich.

"We zaten maandag tijdens de laatste rustdag met een Frans team in hetzelfde hotel. We konden zien hoe hun renners grote glazen bier dronken. Alcohol is vergif en het maakt je alleen nog maar meer vermoeid", noteerde L'Equipe bij Plugge.

CEO Richard Plugge probeerde in de sportkrant L'Equipe het succes van zijn team te verklaren. De Nederlander legde uit hoe zijn team extreem veel aandacht schenkt aan "details". Zo is alcohol uit den boze.

Team Jumbo - Visma houdt deze Tour de France in een wurggreep en die dominantie roept vragen op, zeker in de Franse pers.

"Wie denkt hij wel dat hij is?", begon Madiot zijn tirade tegenover Plugge. "Dit is een extreem smerige aanval van hem. Hij moet zijn mond houden!"

"Hij laat me koud. Ik zal hem niet opzoeken. Ik ben boos. Dit is zielig", zei Madiot, die als flapuit niet altijd de beste reputatie heeft.

"Op elke rustdag hebben we een aperitief voor het avondmaal. Dat is een moment waarbij we de banden kunnen smeden en positieve boodschappen kunnen delen."

"Iedereen drinkt dan wat hij of zij wil. Maar de renners hebben geen druppel alcohol gedronken! Ze dronken gewoon bruiswater."

"Waarom zegt hij dat? Bedoelt hij dat onze renners hun job niet serieus nemen en niet trainen?", vertelde de patron van David Gaudu en Thibot Pinot nog.

"Daags nadien eindigden al onze renners in de top 80 van de tijdrit. En nog een dag later zaten 4 renners in de kopgroep. Hij moet gewoon zwijgen!"