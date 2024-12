"Voor camera kan ik lachen, achter de schermen is het moeilijk": Evenepoel openhartig in interview over nieuwe tegenslag

wo 11 december 2024 17:34

Met zijn arm stevig ingepakt doet Remco Evenepoel zijn verhaal. De dubbele olympische kampioen was vandaag te gast op de VRT en maakte op onze redactie tijd voor een openhartige babbel. Hij meet de schade op van zijn val, blikt voorzichtig vooruit op zijn seizoen en is openhartig over de mentale weerslag van deze nieuwe tegenslag. "Panikeren doe ik niet, maar ik ben toch wat ongerust", vertelt hij.

De meestgestelde vraag in wielerland momenteel: hoe zou het zijn met Remco Evenepoel na zijn val en operatie van vorige week?



Het antwoord: "Ça va wel, gezien de omstandigheden", gaat Evenepoel - die stevig ingepakt is aan zijn schouder - op onze redactie nog een keer in op de schade die hij heeft opgelopen. "In de schouderregio was alles redelijk kapot. Alle ligamenten waren afgescheurd, waardoor er bij wijze van spreken een bot zweefde in mijn schouderregio. Daarom moet het gewricht nu goed vastzitten."



Gewoon zal hij het niet worden, maar ook enkele maanden geleden werd Evenepoel al op dergelijke wijze ingepakt. Wist hij ook nu meteen hoe laat het was? "Ik dacht zelf eerst dat het mijn sleutelbeen was, maar toen ik rechtgezet werd op de stoel, voelde ik dat de pijn eigenlijk vanuit de buitenkant van mijn schouder kwam. Uiteindelijk bleek het lijstje van averij jammer genoeg dus wat langer te zijn."

Vormdip

En nu, wat zijn de vooruitzichten van de dubbele olympische kampioen? "In december mag ik helemaal niks doen, enkel wat bewegingen om het gewricht soepel te houden", vertelt Evenepoel. "Op zes januari hebben we dan een nieuwe scan gepland en zal ik meer weten." "Ik verwacht dan een maand intensief werk bij de kinesist en al wat trainen op de rollen. En dan hoop ik vanaf 1 februari buiten te kunnen trainen." "Of ik al aan het aftellen ben? Ik besef dat er mij nog een lange weg te wachten staat. Twee maanden in deze periode is toch kostbare tijd die ik zal verliezen. Maar het is nu zo."

Ik panikeer niet snel, maar ik voel toch wat ongerustheid momenteel over wanneer ik weer in vorm zal zijn. Remco Evenepoel

Het is niet de eerste revalidatie voor Evenepoel, maar hoe sterk hij ook in zijn hoofd is, zo’n periode blijft toch steeds een mentaal spelletje. "Ik panikeer niet snel, maar ik voel toch wat ongerustheid momenteel over wanneer ik weer in vorm zal zijn", is hij openhartig. "Ik weet dat ik snel weer een goed vormpeil kan bereiken wanneer ik begin te trainen, maar midden april is toch laat om weer competitief te zijn." Meteen begint de winnaar in Evenepoel te rekenen: "Normaal duurt een goede winter en voorbereiding drie tot vier maanden. Ik begin pas in februari ... Dan kom je pas in mei uit wanneer je de berekening maakt. Het zal daarom moeilijk zijn om doelen te stellen in het voorjaar."

Evenepoel maakte tijd om ingepakt nog wat truitjes te signeren.

Luik, lachen en Pogacar

Toch werd er vanuit de ploeg al gesproken om eventueel toe te leven naar de Waalse klassiekers, waar Evenepoel met Luik-Bastenaken-Luik alweer een afspraak met de geschiedenis heeft, maar ook die koers(en) lijken nu toch te vroeg te komen. Al zeg je best nooit nooit bij Evenepoel. "Ik zal alvast mijn best doen om die te halen", knikt hij. "Met deze blessure zal ik jammer genoeg al zeker wedstrijden als de Ronde van Catalonië of Parijs-Nice moeten overslaan. Dat waren nochtans grote doelen voor mij." "Dan hoop ik om toch zeker alle vier de Ardense klassiekers te kunnen rijden. Daar wil ik graag mijn terugkeer vieren en hoop ik goed in vorm te zijn om toch te kunnen scoren in Luik. Al besef ik dat het toch een pittige weg zal worden."

Het is vaak gemakkelijk om een glimlach op te zetten voor de camera's, maar achter de schermen is het toch pijnlijk en moeilijk. Remco Evenepoel

Zeker omdat op dit moment al zijn ploegmakkers en ook concurrenten in de Spaanse zon vertoeven om hun eerste trainingskampen af te werken. "Het is vaak gemakkelijk om een glimlach op te zetten voor de camera's, maar achter de schermen is het toch pijnlijk en moeilijk. Het is niet mijn eerste tegenslag, maar het mag stilaan wel een van de laatste zijn. Het is echt al een jaar vol ups en downs geweest." Terwijl Evenepoel nog aan het terugblikken is, pakte zijn conculega Pogacar gisteren nog uit met een indrukwekkend programma voor volgend seizoen. "Wat ik dacht toen ik het zag? Succes", lacht de wereldkampioen tijdrijden. "Het is een zeer vol programma, maar hij weet ongetwijfeld wat hij doet. Ik denk dat hij zeker op de Vlaamse klassiekers mikt en dat komt misschien ten koste van de Waalse, maar het is ’ne speciale’, natuurlijk", knipoogt Evenepoel. "Ik zal hem zeker niet zeggen wat hij wel of niet moet doen. Het is nu aan mij om mijn eigen lijnen uit te tekenen", besluit hij.

Actie voor de Warmste Week

Remco Evenepoel was vandaag trouwens niet zomaar op de VRT.



De dubbele olympische kampioen was te gast bij Studio Brussel. Hij kwam er met een zwachtel rond zijn arm zijn actie voor de Warmste Week lanceren, waarbij je iconische truitjes van de wereldkampioen tijdrijden kan winnen: niet alleen een exemplaar van Soudal-Quick Step, maar ook van het WK, BK, de Tour én de Olympische Spelen. "Het thema van dit jaar spreekt me enorm aan", vertelde Evenepoel. Dit jaar zet de Warmste Week zich in tegen eenzaamheid. "Dat is iets waar wij als wielrenners toch ook vaak mee te maken krijgen. Ik persoonlijk ook", was Evenepoel openhartig. "We zitten en trainen toch vaak alleen als renner. Wanneer je een slechte dag hebt op de fiets, is het vaak moeilijk om daar open over te communiceren, omdat je anderen niet wil belasten met je problemen of zorgen."

"Op dit moment is het ook nog meer dan anders bij mij. Al mijn ploeggenoten zijn nu op stage. Maar gelukkig merk ik dat er toch steeds een kleine groep is waar ik op kan terugvallen. Ik zal er sterk proberen uit te komen."



Wie beter dan Remco Evenepoel om te vlammen voor de Warmste Week, toch?

Om een iconisch truitje te winnen kan je vanaf vandaag (16u) tot en met 23 december (18u) "REMCO" sms'en naar 4342. Per sms betaal je 1 euro, die integraal naar de Warmste Week gaat. Hoe meer sms'en je stuurt, hoe meer kans om te winnen.