Tadej Pogacar boekt eerherstel met prestigesprintje in de Vogezen, Jonas Vingegaard stelt eindzege veilig

En op het einde is iedereen tevreden. Tadej Pogacar (UAE) heeft de voorlaatste etappe in de Tour de France gewonnen. De Sloveen was de snelste van een elitegroepje na een smakelijke etappe in de Vogezen. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) werd derde en mag morgen voor het tweede jaar op een rij de gele trui in ontvangst nemen in Parijs.