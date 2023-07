Tadej Pogacar "voelde zich weer de oude": "Doordoen? Ja! Neen, let's go home"

Tadej Pogacar viel aan op de Col du Platzerwasel, maar geraakte niet verlost van Jonas Vingegaard. Uiteindelijk won hij toch de sprint en kon hij de Tour in schoonheid afsluiten.

"Ik voelde me vandaag eindelijk weer de oude", reageerde hij met een gezonde blos op zijn wangen. "Het deed deugd om me van start tot finish weer goed te voelen na al die dagen afzien."

"Ik ben supergelukkig dat ik het kon afmaken. Dat we nu nog een weekje kunnen doordoen met deze Tour? Ja! Neen, let's go home."

Pogacar maakte het af in de sprint. "Ik liet Adam Yates terugkeren. Samen met zijn broer. En hij deed een goeie lead-out. Zo was het iets makkelijker in de finale."

Wat zal Pogacar nu bijblijven in positieve en negatieve zin van deze Tour? "De sfeer in de bus was elke dag geweldig."

"Mijn slechtste herinnering blijft de Col de la Loze. Toen zag ik telkens die scary blik van Marc Soler voor mij. Daar heb ik afgezien."

Bij de Franse televisie kwam zijn polsblessure nog eens ter sprake. Heeft hem dat nu parten gespeeld?

"Ik weet het niet", bleef hij een duidelijk antwoord schuldig. "Maar ik heb weken met een brace geslapen."

"Ik heb getraind, maar het moest snel gaan. Ik was al blij dat ik zonder brace aan de start kon staan. Ik ben trots op mijn 2e plaats en volgend jaar probeer ik het opnieuw."