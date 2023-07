Jonas Vingegaard heeft tweede eindzege op zak: “Ik heb echt genoten van de strijd met Pogacar”

"Ik heb ook vandaag genoten, zoals elke dag die ik in het geel mocht rijden. Ik voelde me goed vandaag en het was weer een mooi duel tussen Pogacar en mezelf."

"Het was zeker een enorme strijd tussen ons de afgelopen drie weken. Ik denk dat het een mooie Tour was voor de supporters en ook voor ons. Ik heb echt genoten van het gevecht met Pogacar."

Voor het tweede jaar op rij kroont Jonas Vingegaard zich tot Tourwinnaar, maar van gewenning is nog geen sprake bij de Deen. "Dit voelt ook echt fantastisch. Er is natuurlijk nog de rit naar Parijs, dus we moeten alert blijven en niks stoms doen."

"Ik houd geen slechte herinneringen over aan deze Tour"

Vingegaard strooide ook met complimenten naar zijn ploeg. "Dit was nooit gelukt zonder mijn fantastisch team. Ze waren er elke dag voor mij, ze hebben het zo goed gedaan de afgelopen drie weken."

"Hoe we als één team reden, hoe we een plan hadden en dat elke dag uitvoerden zoals we wilden. Ik moet mijn ploegmaten bedanken, omdat ze elke dag zo sterk waren."

"Ik houd geen slechte herinneringen over aan deze Tour. Alles is volgens plan verlopen. Tadej is een geweldige kerel. Het is een ongelofelijk gevecht geweest sinds Bilbao, hopelijk kunnen we dat voortzetten in de toekomst."