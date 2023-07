BEKIJK de samenvatting en cruciale fases: Pinot zorgt voor waanzin op de Petit Ballon, valpartijen voor Kuss, Rodriguez en Gaudu

Nog één keer moest er geklommen worden in deze Tour en de zware etappe door de Vogezen bood nog heel wat lekkers. Thibaut Pinot bezorgde zichzelf een eerbetoon in zijn laatste Tour, voor Tadej Pogacar was er dan weer eerherstel met een prestigieuze overwinning. Bekijk hier de sleutelfases van de laatste bergrit.