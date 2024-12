Tom Pidcock koerst de komende 3 jaar voor Q36.5: "Dit is het begin van iets speciaals"

Twee dagen nadat de onvermijdelijke breuk met Ineos Grenadiers een feit was geworden, heeft Tom Pidcock zijn nieuwe bestemming bekendgemaakt: de 25-jarige Britse toprenner tekende tot en met 2027 bij Q36.5 Pro Cycling Team. "Zijn komst is een gamechanger."

Het water tussen Tom Pidcock en Ineos Grenadiers was de voorbije maanden te diep geworden.



De dubbele olympische mountainbikekampioen en winnaar van de Brabantse Pijl 2021, de Strade Bianche 2023 en de Amstel Gold Race 2024 gaf aan dat hij niet meer optimaal kon presteren bij de Britse ploeg. Zijn contract tot 2027 werd ontbonden.



Er waren met ook Tudor en Red Bull-Bora-Hansgrohe meerdere gegadigden, maar Q36.5 Pro Cycling Team won het pleit.



"De 25-jarige Brit staat bekend om zijn veelzijdigheid en ongebreidelde drive. Hij zal passie, ambitie en zijn wereldklasse aan ons team toevoegen in onze drang naar nieuwe uitdagingen", luidde het in een persbericht van het procontinentale, Zwitserse team, een niveautje lager dan Ineos.