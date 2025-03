De lessen van de week van Renaat en José: "Pidcock moet pakken wat hij kan", "Merlier kan 2e worden in Roubaix"

ma 17 maart 2025 06:31

Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico zijn ingeblikt, tijd voor de conclusies na de voorbije koersweek. Wat heeft die ons geleerd met het oog op de aankomende klassiekers? Renaat Schotte en José De Cauwer zagen onder meer "misschien wel de beste" Mads Pedersen ooit, een Tim Merlier die podiumrijp kan zijn in Parijs-Roubaix en dat het "lastig wordt" voor Jonathan Milan in Sanremo.

Renaat: "De 'klimmer' Mads Pedersen heeft een ongelofelijke indruk gemaakt in Parijs-Nice." José: "We gaan hem absoluut bij de kandidaat-winnaars zetten voor in het Vlaamse voorjaar. Als je hem hier bezig zag, is tot en met de Amstel Gold Race misschien wel zijn terrein." Renaat: "Is dit de beste Pedersen ooit?" José: "Misschien wel, ja."

Als Philipsen tweede kan worden in Roubaix, dan moet Merlier dat misschien ook wel kunnen. José De Cauwer

Renaat: "We zagen ook de twee sprintzeges van Tim Merlier. Wat kunnen die opleveren in het vervolg?" José: "Hij is samen met Milan bij de snelsten ter wereld op dit moment. Al is het moeilijk om te zeggen wat voor koersen we zullen krijgen in bijvoorbeeld Gent-Wevelgem." "Merlier is wel in goede doen, al een heel voorjaar. Wat dat nog zal opleveren, is voor hem ook een vraagteken." Renaat: "Zijn ultieme droomkoers, Parijs-Roubaix, is die te hoog gegrepen?" José: "Dat weet je nooit. In principe moet hij dat kunnen. Als Philipsen tweede kan worden, dan moet Merlier dat misschien ook wel kunnen."

Geen stip bij (te?) scherpe Jorgenson

Renaat: "De eindwinnaar in Parijs-Nice werd opnieuw Matteo Jorgenson. Daarna won hij Dwars door Vlaanderen. Mag hij de lat nog hoger leggen?"

José: "In principe blijft hij toch vooral aan dat rondewerk werken. Het is een beetje een dubbeltje op zijn kant welke richting hij uit moet."

Jorgenson staat redelijk scherp. Ik zou hem dus niet meteen met stip aanduiden voor het Vlaamse voorjaar. José De Cauwer

"Jorgenson zei zelf dat hij redelijk scherp staat. Terwijl je toch beter een paar kilo kan bijkomen voor wat meer weerbaarheid in de Vlaamse koersen. Ik zou hem dus niet meteen met stip aanduiden voor het Vlaamse voorjaar." Renaat: "In de breedte zagen we een heel sterk Ineos Grenadiers, met bijvoorbeeld een uitmuntende Joshua Tarling." José: Magnus Sheffield mag je daar ook bij zetten. Niet omdat hij de slotrit gewonnen heeft, maar we hebben hem in het verleden ook al de Brabantse Pijl zien winnen. Misschien is hij nu wel vertrokken voor meer."

Mads Pedersen won Parijs-Nice op punten, Matteo Jorgenson op tijd.

Pidcock moet pakken wat hij kan in deze vorm

Renaat: "Laat ons het over Tirreno-Adriatico hebben. Tom Pidcock weet nog steeds niet of zijn ploeg naar de Giro mag. De beslissing over al dan niet meer Vlaamse koersen duurt zo nog wat langer." José: "Ze kunnen keuzes maken en pakken wat ze kunnen door verder te gaan op de conditie die er toch is. Nu stoppen zou doodjammer zijn met de vorm die er is." Renaat: "Jonathan Milan, is dat een pion voor Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix?" José: "In Gent-Wevelgem moet je nog over de Kemmelberg raken, hé. Ik zou het toch houden bij die geijkte formule van de bekende namen voor die koers."

De koers moet voor Pogacar hard gemaakt worden op de Cipressa. Dan wordt het lastig voor Milan om Sanremo te winnen. José De Cauwer

"Maar je hebt natuurlijk wedstrijden waar andere winnaars zullen komen. We hadden nooit gedacht dat Biniam Girmay Gent-Wevelgem ging winnen. Het kan dus perfect dat een Merlier of een Milan die wint, maar ook Philipsen wil die winnen." Renaat: "Met Philipsen komen we bij Milaan-Sanremo. Zie jij een scenario waarin Milan over de Poggio raakt met winstkansen?" José: "Ik denk dat Pogacar daar dit jaar absoluut wil winnen. Dan moet de koers hard gemaakt worden op de Cipressa en dan wordt het lastig voor Milan."

Jonathan Milan sprintte twee keer naar de ritwinst in Tirreno-Adriatico.

Ex-ploegleider José raadt Pogacar Roubaix (voor nu) af

Renaat: "Stel nu dat Tadej Pogacar Sanremo wint, zal hij dan starten in Parijs-Roubaix? Dan kan hij alle Monumenten al gewonnen hebben." José: "Ik zou het wel willen dat hij meerijdt. Maar als ex-ploegleider zou ik zeggen: nog niet. Het belangrijkste blijft toch de Tour, veronderstel ik. En aan Roubaix zijn altijd risico's verbonden." Renaat: "Wat heb jij gezien van Mathieu van der Poel in Tirreno-Adriatico?" José: "Hij had twee etappes kunnen en misschien wel moeten winnen, zeker die eerste. Daar rijdt hij eerst een gaatje dicht en raakt dan ingesloten in de sprint. Oké, dat zijn zaken die kunnen gebeuren."

In Parijs-Roubaix is Filippo Ganna een man om naar uit te kijken. José De Cauwer