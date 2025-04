LIVE Amstel Gold Race: Tadej Pogacar laat zich even verrassen in de beginfase, maar keert terug in het peloton

Solist Tadej Pogacar

Vaak wordt de Amstel Gold Race beslist in de sprint van een klein groepje, niet alleen op het oude parcours maar ook op het vernieuwde van de laatste jaren. Af en toe zegevierde er iemand na een iets verdere aanval, zoals Roman Kreuziger in 2013 of Frank Schleck in 2006.



De nieuwe route inspireerde Tadej Pogacar tot een solo zoals we die de laatste 20 jaar niet meer zagen in Nederlands Limburg. 28 kilometer, daarmee was het met afstand de langste aanval deze eeuw. Kan hij het ook op het parcours met finish op de Cauberg?