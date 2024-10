Teken aan de wand? Na "deselectie" voor Lombardije lijkt breuk tussen Pidcock en Ineos onvermijdelijk

Einde verhaal tussen Tom Pidcock en Ineos? De relatie tussen de renner en zijn team vertroebelde de laatste maanden helemaal. Dat de Britse alleskunner vandaag plots uit de selectie voor Lombardije werd geschrapt, lijkt het vermoeden van een vervroegde breuk te bevestigen. "Ik was nochtans in topvorm", zuchtte Pidcock al op sociale media.

"Net nu alles goed ging na een turbulent einde van het jaar ben ik gedeselecteerd voor Lombardije morgen. Ik ben in topvorm en keek er echt naar uit! Veel succes voor de jongens, blijkbaar begint de winter vroeg dit jaar. Bedankt voor ieders steun, zelfs in deze moeilijke tijden."

En zo ligt het borrelende conflict tussen de renner en zijn team nog maar eens openlijk op tafel. De Britse alleskunner liet zich de voorbije maanden al meermaals kritisch uit over de werking binnen Ineos Grenadiers - waar hij eigenlijk nog onder contract ligt tot 2027.

Het bericht is van de hand van Tom Pidcock , die tot zijn eigen verrassing plots uit de selectie van Ineos Grenadiers is gehaald voor de Ronde van Lombardije.

Ineos-icoon Luke Rowe kreeg een te schamel aanbod om de ploegleiding te versterken en kruipt volgend seizoen in de ploegauto van Decathlon-AG2R.

"Ik moet bij Ineos over te veel andere dingen nadenken, waardoor ik minder kan focussen op het koersen", uitte Pidcock onlangs ook al zijn ongenoegen bij de Britse website Sticky Bottle.

De noodkreet en de onvrede van Pidcock vallen bij andere teams trouwens niet in dovemansoren.

De 25-jarige Brit werd lange tijd gelinkt aan Red Bull-Bora-Hansgrohe. Onder meer omdat Pidcock met een Red Bull-helm rijdt. Maar de laatste weken wierp een ander - verrassend - team zich op als potentiële hoofdbestemming: Q36.5 Pro Cycling Team.

Opvallend, want in radio peloton wordt gefluisterd dat het Zwitserse team op financieel gebied in moeilijk vaarwater zou verkeren. Om een lopend contract (van 3 jaar) af te kopen van een renner genre Pidcock, lijkt dan wel heel moeilijk. Al worden die financiële perikelen dan weer tegengesproken door enkele interessante inkomende transfers als Milan Vader, Harm Vanhoucke en Sjoerd Bax.

Ook is Q36.5 allesbehalve zeker van deelname aan de Tour de France, terwijl Pidcock droomt van een podiumplek in La Grande Boucle.

Feit is dat de wereldkampioen en olympische kampioen mountainbiken zich vanaf volgend seizoen meer wil focussen op de weg.

Als Ineos aan de slag gaat met de kritiek van Pidcock en hem onder meer een ambitieus wegprogramma (met kopmanschap in de Tour) kan voorschotelen, dan zien we hem volgend jaar misschien nog altijd in het shirt van de Grenadiers, maar die verzoening lijkt nu verder weg dan ooit.