Wout van Aert voegt mogelijk Brabantse Pijl en Amstel Gold Race toe aan zijn programma

Komend weekend begint Wout van Aert aan zijn voorjaarsmenu, met meteen de dubbel Omloop-Kuurne. Dat loopt in principe tot en met Parijs-Roubaix, maar de kans lijkt reëel dat hij er nog een klein staartje in de klimkoersen aan breit.

Normaal gezien zou Wout van Aert na Parijs-Roubaix een punt zetten achter zijn voorjaar, om zich te richten op zijn eerste deelname aan de Ronde van Italië.



Maar in de podcast van WielerOrakel laat Mathieu Heijboer - head of performance bij Visma-Lease a Bike - vallen dat Van Aert er ook nog de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race bijneemt.



Wanneer we dit checken bij de Nederlandse ploeg blijkt dat ze toch nog een slag om de arm houden. "We hakken de knoop over Brabantse Pijl en Amstel pas door na Roubaix", klinkt het.