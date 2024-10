Heer en meester: wereldkampioen Tadej Pogacar maakt klavertje 4 vol in Lombardije, Remco Evenepoel is verre 2e

za 12 oktober 2024 16:48

Veni, vidi, vici. Tadej Pogacar kwam, zag en reed weg op de Colma di Sormano. De wereldkampioen overvleugelde alles en iedereen op weg naar zijn vierde zege op een rij in de Ronde van Lombardije. Remco Evenepoel was best of the rest als 2e en werd na de finish overmand door emoties.

De Ronde van Lombardije in een notendop winnaar van de dag Zijn 25e zege van het seizoen. Zijn 7e zege in een monument. Zijn 4e zege in de Ronde van Lombardije. De cijfers spreken voor zich. best of the rest Vooraf temperde Remco Evenepoel de verwachtingen en was hij al blij "als hij zou finishen." Uiteindelijk werd het een 2e plek op 3'16" van Pogacar. opvallend Met Lennert Van Eetvelt (7e) en Xandro Meurisse (10e) parkeerden nog 2 Belgen zich in de top 10. Het was van 1980 geleden dat er nog 3 Belgische vlaggetjes in de top 3 van Lombardije stonden, toen Fons De Wolf triomfeerde.

De voorspelde Pogacar-show

De vraag was niet óf, maar wel wanneer de wereldkampioen (met bijbehorende witte broek) zijn duivels zou ontbinden.



Op 48,5 kilometer was het van dat.



Nadat zijn UAE-kameraden de rode loper hadden uitgerold, liet Tadej Pogacar de tegenstand alle kleuren van zijn regenboogtrui zien op de Colma di Sormano.



Remco Evenepoel zat op het moment van de beslissende demarrage in het wiel van de Sloveen. Maar Pogacar volgen was zelfmoord. Dus, reed Evenepoel op eigen tempo weg met Mas en een okselfrisse Lennert Van Eetvelt.



Een ontketende Pogacar rondde snel de kaap van de minuut voorsprong. Het laatste monument van het jaar werd op 45 km van de streep al herleid tot een strijd voor de ereplekken.



In de afdaling koos Evenepoel eieren voor zijn geld. Hij zoefde weg bij Van Eetvelt en Mas en stelde zijn 2e plek veilig.



Van Eetvelt bikkelde lange tijd mee voor het podium, maar Ciccone zette in de slotfase nog de boel op stelten en werd 3e.

Pogacar hield nog even rekening met Evenepoel

"Iedere zege is speciaal en vandaag is dat ook zo. De ploeg heeft heel hard gewerkt, ik ben superblij dat ik vandaag win met de ploeg", bewierookte Pogacar zijn ploegmakkers.



Deze keer improviseerde Pogacar niet toen hij aanviel op 48,5 km van de streep. "We wisten dat de laatste 40 kilometer ideaal waren voor één man alleen." Pogacar hield wel nog eventjes rekening met Evenepoel. "Na de afdaling kwam hij plots wat dichter. Ik probeerde daarna zo hard mogelijk te trappen, om het mentaal spelletje te winnen." "Waar ik sta in de geschiedenis van wielrennen? We zullen die vraag beantwoorden op het einde van mijn carrière", besloot Pogacar, die nu van een welverdiende vakantie mag genieten.

Uitslag Ronde van Lombardije 2024 naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 6:04:58 UAE Team Emirates UAD 2 Remco Evenepoel +3:16 Soudal - Quick-Step SOQ 3 Giulio Ciccone +4:31 Lidl - Trek LTK 4 Ion Izagirre +4:34 Cofidis COF 5 Enric Mas +4:34 Movistar Team MOV 6 Pavel Sivakov +4:34 UAE Team Emirates UAD 7 Lennert Van Eetvelt +4:34 Lotto - Dstny LTD 8 Neilson Powless +4:58 EF Education - EasyPost EFE 9 David Gaudu +4:58 Groupama - FDJ GFC 10 Xandro Meurisse +4:58 Alpecin - Deceuninck ADC meer tonen