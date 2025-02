De vissende Flandrien die in zijn jeugd maar één sprint won: wie is Algarve-revelatie Milan Fretin?

ma 24 februari 2025 18:14

Over een week start het klassieke voorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad, maar een Belg die zich nu al in de kijker heeft gereden is Milan Fretin. Onze jonge landgenoot sprintte in de 4e etappe van de Ronde van de Algarve naar de zege voor gevestigde namen als Wout van Aert, Arnaud De Lie en Biniam Girmay. Maar wie is de 23-jarige Genkenaar eigenlijk?

De Belgische sprintersgarde lijkt een nieuwe renner te kunnen verwelkomen: Milan Fretin. In de Ronde van de Algarve pakte onze jonge landgenoot al zijn tweede zege van het seizoen. "Toch is sprinten nog zijn grootste werkpunt", verrast vader Steve Fretin.



"Het klinkt misschien raar, maar in zijn jeugd heeft Milan maar één massasprint gewonnen. Dat was bij de belofteploeg van Lotto. Maar sinds zijn overstap naar Cofidis wordt hij volledig omgeschoold tot sprinter." Mooie resultaten behalen doet Fretin echter wel al sinds de jeugd. Zijn mooiste overwinning was het Belgisch kampioenschap bij de eerstejaarsnieuwelingen in 2016. Een jaar later mocht hij ook Greg Van Avermaet vergezellen op het podium als Flandrien in die categorie.



Een renner met de nodige adelbrieven dus.

Wielerfamilie

Van wie hij de koersmicrobe gekregen heeft, is het niet ver zoeken. Vader Fretin was zelf ook beloftevol wielrenner begin jaren 90. "De passie voor het wielrennen heeft er altijd ingezeten bij Milan", vertelt vader Steve. "Hij is begonnen met BMX'en, maar na een sleutelbeenbreuk heeft hij de stap naar de weg gezet."

Het is altijd lastig geweest om hem in te tomen. vader Steve Fretin

En die stap bleek een succes voor de man van 1m82. In 2021 werd hij als 19-jarige tweede in de belofteversie van de Omloop Het Nieuwsblad, na kopman Arnaud De Lie. "Het is altijd lastig geweest om hen in te tomen. Als wij hem vertelden om een tochtje van 30 kilometer te gaan doen, kwam hij na 40 kilometer thuis, ongeacht het weer." "Deze winter heeft hij ook drie stages gedaan, waardoor wij op een gegeven moment moesten zeggen dat hij zich moest sparen, want het seizoen is nog lang. Maar een hele winter lang was hij al aan het zeggen hoe goed hij zich voelde." Naast het wielrennen ligt zijn grote passie op de baan. Daar pakte hij in 2022 een zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap afvalkoers en in de scratch, telkens na Jules Hesters.

Zo snel hij is op de weg, zo rustig is de Genkenaar ernaast. Zijn favoriete hobby is... vissen.



"In Limburg noemen ze mij wel "de zeeman", omdat ik afkomstig ben van de kust, maar het is zeker geen passie die hij van mij heeft overgenomen", lacht Steve Fretin. "Vanaf zijn periode bij de miniemen ging hij met enkele renners uit de streek vissen. En die passie zit er nog altijd in. Zijn programma is nu wel iets drukker natuurlijk, maar als hij een uurtje of twee vrij heeft, gaat hij een lijntje uitgooien."

Cofidis als eerste keuze

Na een periode bij de belofteploeg van Lotto en zijn eerste profavontuur bij Sport Vlaanderen-Baloise, rijdt Fretin sinds 2024 in dienst bij het Franse Cofidis.



Daar maakte hij begin 2024 zijn debuut in de Tour Down Under. "Het is Nico Mattan die de eerste contacten heeft gelegd met algemeen manager Cédric Vasseur. Zij hebben hem dan gecontacteerd, na een knappe podiumplek in zijn tweede seizoen bij Sport Vlaanderen.” “Voor zijn toenmalige management was dat geen probleem. Maar hij mocht wel

niets ondertekenen, want de volgende dag had hij ook een gesprek bij dsm-firmenich PostNL.”



Nico Mattan heeft de eerste contacten gelegd met Cofidis. Steve Fretin

“Ik ben zelf twee keer mee geweest, en de keuze was snel gemaakt. Bij Cofidis was het heel simpel. Zij zochten een bepaald type renner en konden ook meteen een programma voorleggen. Binnen een uurtje was het beklonken.”



Giro als grote doel

Na een druk voorjaar in 2024 kiest Fretin dit jaar voor een beperkter programma, met enkel wedstrijden waar hij het gevoel heeft om mee te kunnen doen voor de zege.



"Ik hoop nog enkele procenten beter te worden, zodat ik vooraan kan eindigen in de sprintklassiekers", klinkt Milan Fretin ambitieus.



Toch volgt zijn grote doel later dit jaar met de Giro. Een speciale ronde voor Fretin wiens moeder Italiaans bloed door haar aderen heeft stromen. "Toch is hij daar nog niet echt mee bezig", vertelt Steve Fretin. "De Giro begint pas over drie maanden, dus eerst wil hij zichzelf bewijzen in de klassiekers."

Volgende zondag neemt hij het in Kuurne-Brussel-Kuurne meteen op tegen toppers als Tim Merlier, Jasper Philipsen, Wout Van Aert en Jonathan Milan.



Kan hij daar een nieuwe stap in zijn carrière zetten? "Hij heeft in het tussenseizoen grote stappen gezet", zegt Steve Fretin. "Almeria was al mooi, en de Algarve was een mooie apotheose. Maar zijn echte top moet hij nog bereiken", besluit hij.