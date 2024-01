Bora-Hansgrohe in 2024: Een band gaat nooit stuk? Hoe de winnaar toch ook een verliezer werd

Op het allergrootste toneel - lees: de Tour - komt met Bora-Hansgrohe een extra speler op de proppen. Primoz Roglic begint er aan een nieuw hoofdstuk, maar de start is niet geruisloos verlopen door het gebakkelei rond Cian Uijtdebroeks en de negatieve aandacht rond Roglic' nieuwe werkgever. Antwoordt "the band of brothers" met de pedalen?

Die is er nu wel met Roglic, die in 2023 ondanks een verhakkelde winter geen enkele afspraak miste en nagenoeg overal won waar hij aan de start kwam.

Op zijn 34e beseft Roglic dat het stilaan nu of nooit is om de kers op de taart te zetten. Zijn palmares is als laatbloeier indrukwekkend, maar de Tour de France blijft het toetje waar de Sloveen zo dol op is.

Het grootste gevolg van de mislukte fusiebabbels tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step was uiteindelijk de transfer van Primoz Roglic , al moet je zijn vertrek vooral in een breder kader plaatsen. Het zaadje werd al veel eerder geplant.

Ritzeges van Nico Denz, Hindley en Lennard Kämna waren smakelijke zoethoudertjes en de ontbolstering van Cian Uijtdebroeks in de Vuelta was een opsteker van formaat, maar met al die miljoenen mag het water uit de kraan toch wat warmer zijn.

De ideale wereld hebben ze in 2023 echter niet bij elkaar kunnen knutselen. De kopmannen lieten het te vaak afweten en in geen enkele grote ronde eindigde Bora-Hansgrohe in de top 5.

2022 had dan weer een sprong voorwaarts in petto, sneller dan verwacht. Met Jai Hindley wonnen de Duitsers tot hun eigen verbazing de Giro en met ook nog onder meer Aleksandr Vlasov en vooral Cian Uijtdebroeks in de wachtkamer zag de toekomst er rooskleurig uit.

Ploegbaas Ralph Denk laat er ook geen twijfel over bestaan: in 2024 staan alle andere kopmannen een trapje lager en moet iedereen zich opofferen voor het grote doel tussen Firenze en Nice. Hij noemt zijn aankoop niet voor niets "een mijlpaal".

Roglic belandt bij zijn nieuwe Duitse broodheer in een gespreid bedje, want ook coach en vertrouwenspersoon Marc Lamberts is op dezelfde trein gesprongen.

Die is er ook - al dan niet verrassend - begin december gekomen. Om het met een understatement te zeggen: een propere echtscheiding was het niet.

Denk probeerde de spontane dissonante geluiden van Uijtdebroeks in de kiem te smoren en schreef zijn klaagbuien toe aan jeugdige onbezonnenheid, maar plaatste zijn pupil anderzijds ook in de etalage door een vervroegde breuk niet uit te sluiten.

Hoe je de vaudeville rond Uijtdebroeks ook benadert, Bora-Hansgrohe komt er sowieso als verliezer uit. Het neemt afscheid van een toptalent en een project op de lange termijn is helemaal uit elkaar gespat.

Bovendien presenteert Denk zijn equipe maar al te graag als "band of brothers", maar die affiche roept toch heel wat bedenkingen op door de vele roddels over pestgedrag in de Vuelta.

Door het vertrek van Uijtdebroeks is er wel een vacature voor de Giro, maar in de eerste schets werden Hindley, Kämna, Emanuel Buchmann en Daniel Martinez gebombardeerd tot sherpa's van Roglic in de Tour. Krijgt een van hen toch bewegingsvrijheid?

Martinez is een van de aantrekkelijke profielen op het lijstje nieuwkomers, waar naast Roglic ook nog Matteo Sobrero en Sam Welsford opvallen.

Welsford is de vervanger van Sam Bennett, die geflopt is in zijn tweede passage onder Denk.

Al mogen we veronderstellen dat de Australiër, stilgevallen na een leuk seizoensbegin, in de pikorde na Jordi Meeus volgt. De winnaar van de Champs-Elysées moet in 2024 bewijzen dat die zege geenszins een toevalstreffer was, maar dat zal dus niet in de Tour gebeuren.

Het vertrek van zijn Ierse sprintploegmaat is geen aderlating, dat van Nils Politt wel. De Duitser was een van de schaarse speerpunten in de Vlaamse klassiekers, maar was volgens Denk zijn loonbriefje niet meer waard en is niet 1 op 1 vervangen door een verse kasseisteen.

De centen - Red Bull kan met zijn engagement een gamechanger worden - werden meer dan ooit besteed aan een rondekopman en op 21 juli zal in de omgeving van het casino van Monaco en Nice blijken of Bora-Hansgrohe juist gegokt heeft.