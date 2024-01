Lotto-Dstny in 2024: Follow De Lie(der) richting de (World)Tour

vr 12 januari 2024 10:21

Het imago van Lotto-Dstny wordt alsmaar meer sexy. Dat is in de eerste plaats te danken aan Arnaud De Lie. Het goudhaantje mag in 2024 zijn limieten opzoeken in de Tour en droomt ook van winst in de klassiekers. Maar er is meer dan enkel De Lie bij Lotto-Dstny.

Een slechte sfeer, geen visie, ploegleiders die niet mee waren met hun tijd en een gebrek aan professionalisme. De Lotto-ploeg was enkele jaren geleden een van de slechtste leerlingen van de klas. Met degradatie uit de WorldTour als gevolg. De eerste redder in nood was wonderkind Arnaud De Lie. Met 19 zeges in zijn eerste 2 profseizoenen zwaait hij met een indrukwekkend rapport. De tweede redder in nood was Stéphane Heulot. Veel wielervolgers fronsten nochtans hun wenkbrauwen toen de Fransman ploegbaas werd van de Belgische wielerformatie. Maar Heulot durft, in tegenstelling tot zijn voorganger John Lelangue, beslissingen te nemen. Zo besliste hij om na 12 Ridley-jaren het Belgische fietsenmerk in te ruilen voor het Baskische Orbea. Heulot maakte ook een einde aan het huwelijk tussen Lotto-Dstny en Caleb Ewan. De onderhuidse spanningen tussen het Australische sprintkanon en zijn ploegmakkers waren al een tijdje voelbaar. Zijn opgave in de Tour was de druppel. Naast zijn vastberadenheid bracht Heulot ook een visie mee naar een ploeg waar het vroeger vaak een zootje ongeregeld was. De Fransman is ook een goede people manager en staat dicht bij zijn renners en personeel.

Stéphane Heulot gaat zijn 2e jaar als ploegbaas in.

Top 10 van de wereld

Meegezogen door het enthousiasme van De Lie en dankzij het management van Heulot verzamelde Lotto-Dstny een jaar na de degradatie een kist vol kostbare punten. De Lie zelf opende zijn seizoen als een bronstige stier met krachttoeren in Valencia en de Ster van Bessèges. Zijn 2e plek in de Omloop leek een vruchtbaar voorjaar in te luiden. Maar de boerenzoon had te vroeg geoogst en betaalde in de klassiekers nog wat leergeld. Op het BK was neoprof Alec Segaert de enige die Remco Evenepoel kon volgen. De jonge hardrijder knalde ook naar zilver op het BK tijdrijden. Een veelbelovende start van zijn profcarrière. In de Vuelta zorgde de Deen Andreas Kron voor het hoogtepunt in de grote rondes door de lotto te winnen in een van de meest chaotische Vuelta-etappes. Als de Lotto-mannen de 9e plek op de ploegenranking dit jaar bevestigen, dan lijkt een terugkeer naar de WorldTour in 2026 geklonken.



De druk op Arnaud De Lie

"Ik ben klaar voor de druk." De ogenschijnlijk stressloze Arnaud De Lie staat in 2024 voor een sleuteljaar. De kopman van Lotto-Dstny zal zijn debuut maken in de Ronde van Vlaanderen en in de Tour. De hamvraag: kan De Lie ook op WorldTour-koersen zijn stempel drukken? Van zijn 19 profzeges boekte hij er maar 1 op WorldTour-niveau: de GP de Québec. Stiekem droomt De Lie ervan om de handschoen op te nemen tegen Van Aert en Van der Poel. Maar dat is normaal gezien nog te hoog gegrepen. "Als ik één klassieker win, zal ik superblij zijn", zei De Lie op de ploegvoorstelling. In zijn debuut in de Tour mikt de 21-jarige Waal dan weer op een ritzege. De openingsetappes in Italië en de gravelrit in Troyes staan al met rood aangestipt. Of De Lie er ook in de vlakke sprints aan te pas zal komen, valt nog af te wachten. In Parijs-Nice kwam naar boven dat positionering zijn zwakke plek is. "Daar hebben we afgelopen winter aan gewerkt", klinkt het bij de ploeg.

Er is meer dan enkel De Lie

In de Vlaamse klassiekers heeft Lotto-Dstny nog andere ijzers in het vuur met Florian Vermeersch, Brent Van Moer, Victor Campenaerts en Alec Segaert. Stuk voor stuk hardrijders, die zoveel mogelijk zullen proberen te anticiperen. Met die strategie zetten ze niet enkel De Lie in een zetel, maar kunnen ze ook zelf de hoofdvogel afschieten als ze vooropblijven. Vermeersch liet na zijn 2e plek in Parijs-Roubaix 2021 af en toe wel wat flitsen zien in het voorjaar, maar kon die mede door pech niet verzilveren in een tastbaar resultaat. In Van Moer heeft de ploegleiding dan weer een huizenhoog vertrouwen. Segaert mag zijn motor laten brullen in de kleinere klassiekers.

Florian Vermeersch.

Magerder is het gesteld met het legertje Ardennen-mannen bij Lotto. Al acht Maxim Van Gils zichzelf rijp voor top 5-plaatsen in de klimklassiekers. De puntenoogst blijft een thema, dus blijft Lotto-Dstny ook vol inzetten op de sprintklassiekers en rittenkoersen onder de WorldTour. In koersen zoals Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic rekent de ploeg op Le Samyn-winnaar Milan Menten, de sprintsnelle Jarne Van De Paar en nieuwkomer Lionel Taminiaux. In rittenkoersen zoals de Vierdaagse van Duinkerke heeft Campenaerts dan weer een doel gemaakt van de tijdrit. "Niet zozeer om een klassement na te streven, maar wel om te scoren tegen de klok", aldus de ex-werelduurrecordhouder.

Maxim Van Gils.

Klimploeg in de steigers

Lotto-Dstny staat momenteel vooral in het teken van Arnaud De Lie. Maar de ploeg is ook mondjesmaat bezig met een klimmersbrigade uit te bouwen. Lennert Van Eetvelt is een van de meest beloftevolle Belgische klimgeiten en is volgens teambaas Heulot al een top 10 waard in het Vuelta-klassement. De getalenteerde klimmers Harm Vanhoucke en Henri Vandenabeele raakten op een zijspoor bij DSM. Lotto-Dstny gooide hun 2 jeugdproducten een reddingsboei toe. Ook bij de opleidingsploeg zitten veelbelovende klimmersbenen met Jarno Widar, Kamiel Eeman en Milan Donie.

Lennert Van Eetvelt.

grootste verlies: met Frederik Frison zag Lotto-Dstny een trouwe soldaat het nest verlaten. Een werkpaard dat ook zelf een resultaat kon rijden. Maar de hardrijder voelde zich niet langer gewaardeerd en mag bij zijn nieuwe werkgever Q36.5 meer voor eigen rekening rijden.

grootste aanwinst: met Dirk Demol haalde Heulot een ploegleider met tonnen ervaring. Demol is een goede communicator en motivator. Ook Tony Gallopin komt achter het stuur van de ploegauto te zitten. De net gestopte renner was in het peloton al het verlengstuk van de ploegleiding en beschikt over een tactisch brein.

afscheidstournee: Thomas De Gendt (37) wil zijn laatste profjaar in schoonheid afsluiten met een 2e ritzege in de Vuelta.

Nieuwkomers Jenno Berckmoes Flanders-Baloise Logan Currie (NZe) Bolton Equities Black Spoke Jonas Gregaard (Den) Uno-X Lionel Taminiaux Alpecin-Deceuninck Henri Vandenabeele Team DSM