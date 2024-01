Arkéa-B&B Hotels voor 2024: Sénéchal als troef voor de klassiekers, Tour-etappe bovenaan de wishlist

Een belabberd jaar als WorldTourploeg doorspoelen, wordt de boodschap. Arkéa - B&B Hotels zag met Warren Barguil hun chouchou vertrekken en hoopt die grote schoenen te vullen met klassieke aanwinst Florian Sénéchal. En de formatie droomt ervan het nieuwe supertalent te ontdekken in de cross.

Zo was het vorig jaar

Met zijn puntenoogst zorgde Démare er op valreep ook nog voor dat niet Arkéa, maar Astana de slechtste leerling was in de WorldTour-klas van 2023.

Démare bedankte zijn nieuwe werkgever begin oktober met bloemenruikers in de Ronde van de Vendée en Parijs-Bourges.

Een geniale zet begin augustus was het aantrekken van sprintbom Arnaud Démare , die overhoop lag met de renners en het management van Groupama-FDJ.

In zijn eerste jaar in de WorldTour sloeg Arkéa-Samsic een modderfiguur.

Sénéchal voor de klassiekers, Démare en Vauquelin in Tour

Een Tour-etappe winnen en uit de gevarenzone klimmen in de ploegenranking. Dat is het tweeledige doel van Arkéa-B&B Hotels in 2024.

Om een karrenvracht aan punten te vergaren lokte de Bretoense formatie potentiële puntenkanonnen zoals Clément Venturini en de Italiaan Vincenzo Albanese, vorig seizoen nog goed voor liefst 32 top 10-plekken bij Eolo-Kometa.

Met Florian Sénéchal trok Arkéa ook een echte kopman aan voor de Vlaamse klassiekers. De Fransman, die een mondje West-Vlaams spreekt, zal gemist worden bij The Wolfpack.

Om een Tour-etappe te winnen kunnen de Bretoenen hun boontjes niet langer te week leggen op Warren Barguil. Hij keerde terug naar zijn eerste liefde: DSM.



Alle ballen worden dan maar gelegd op Arnaud Démare. Zijn sprinttrein werd tijdens de mercato al uitgebreid met 2 eersteklasse-wagonnetjes: Miles Scotson (die Démare kent van bij Groupama) en Sénéchal.



In La Grande Boucle wordt het ook uitkijken naar het Tour-debuut van allrounder Kevin Vauquelin, die vorig jaar als een wervelwind aan het seizoen begon maar daarna wat stagneerde.