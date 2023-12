Astana in 2024: alle ballen op comebackkid Cav, maar degradatie uit WorldTour dreigt

Momenteel zijn de veldrijders nog de koningen van de fiets, maar het wegseizoen komt er ook weer snel aan. In onze reeks ploegvoorstellingen buigen we ons vandaag over de Kazakse trots Astana. Pakt hun gok met Mark Cavendish goed uit?

Zo was het vorig jaar

Met amper 5 zeges was 2022 het dieptepunt uit de meer dan 15-jarige geschiedenis van Astana. Beter doen in 2023 was dan ook niet moeilijk. Toch scoorde Astana het zwakst van alle WorldTour-teams op de UCI-ranking, waardoor om de hoek (over 2 jaar) mogelijk de degradatie lonkt.



Vele ogen waren vorig jaar gericht op Mark Cavendish, die in zijn last dance voorbij Eddy Merckx op de zegelijst van de Tour wou walsen. Maar net toen de Britse veteraan zijn voet naast de almachtige Philipsen leek te kunnen zetten, ging het mis. Einde van de droom en einde van een glorierijke periode, daar leek het op.



En zo kwam het dat het Aleksej Loetsenko de Kazakken zowat in zijn eentje op zijn schouders moest meetorsen. Maar liefst de helft van de zeges kwamen van hem, al kwam de enige zege op WT-niveau toch van Cavendish, zijn enige overwinning van 2023 overigens.

Geen geld, geen toppers

Maar liefst 14 renners heeft Astana voor 2024 aangetrokken, maar om nu te zeggen dat het geweer van schouder is veranderd ...



Ooit smeten de Kazakken met geld om toprenners als Contador, Nibali en zelfs de clan rond Armstrong binnen te halen. Maar na de talrijke berichten over betalingsproblemen weten we dat ze daar nu ook de tering naar de nering moeten zetten.



Een stevige kwaliteitsinjectie hoeven we dus niet te verwachten. Wel kreeg de sprinttrein rond Mark Cavendish - die toch nog besliste er een jaartje bij te doen - enkele ervaren wagonnetjes erbij.



Vanuit het Soudal-Quick Step-kamp komt de tandem Davide Ballerini-Michael Mørkøv aangefietst en ook Rüdiger Selig en Max Kanter hebben hun brevet als sprintloods al gehaald.



Voor het klimwerk hoopt Astana dat Lorenzo Fortunato, ooit winnaar op de Zoncolan in de Giro, met de stap naar de WorldTour ook een stap vooruit kan zetten. Al kun je van een 27-jarige ook geen mirakels verwachten.



Michele Gazzoli liet na een dopingschorsing op het van vorig seizoen al meteen mooie dingen zien. Of heeft Nicolas Vinokoerov een fractie van de genen van zijn vader Aleksandr - de grote baas bij Astana - geërfd?



Je voelt het al aan je azuurblauwe water: ook 2024 wordt weer een moeilijk seizoen voor Astana. Of tilt een mogelijk sprookje met Cavendish het team alsnog omhoog ... weg van de degradatie?

grootste verlies: Luis Leon Sanchez was de voorbije jaren, op dat ene jaar bij Bahrain na, de onbreekbare ziel van Astana. Hoe chaotische het er ook aan toeging bij de Kazakken, steeds was er de taaie Spanjaard om de boel op sleeptouw te nemen en indien nodig zelf af te werken. Wie zal zijn rol overnemen bij het nieuwe Astana? beste transfer: ja, Astana versterkte de sprinttrein van Mark Cavendish met onder meer Michael Mørkøv en Davide Ballerini. Maar misschien belangrijker is dat Cav sinds de Tour van 2023 herenigd is met zijn oude maatje Mark Renshaw, die nu plaatsneemt in de ploegleidersauto.

Nieuwkomers Davide Ballerini (Ita) Soudal-Quick Step Michael Mørkøv (Den) Soudal-Quick Step Rüdiger Selig (Dui) Lotto-Dstny Max Kanter (Dui) Movistar Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Henok Mulubrhan (Eri) Green Project-Bardiani Anthon Charmig (Den) Uno-X Santiago Umba (Col) GW Shimano-Sidermec Harold Martin Lopez (Ecu) Astana dev. Michele Gazzoli (Ita) Astana dev. Nicolas Vinokoerov (Kaz) Astana dev. Daniil Maroechin (Kaz) Vino SKO Anton Koezmin (Kaz) Almaty Astana Motors