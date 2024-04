Anderlecht lijdt puntenverlies bij Cercle Brugge na match beslist door cruciale missers

zo 28 april 2024 18:02

Cercle Brugge einde 1 - 1 Anderlecht 11' - Doelpunt - Mario Stroeykens (0 - 1) 51' - Doelpunt - Jesper Daland (1 - 1) 68' - Verv. Malamine Efekele door Alan Minda 68' - Verv. Théo Leoni door Majeed Ashimeru 68' - Verv. Kasper Dolberg door Francis Amuzu 73' - Geel - Kevin Denkey 79' - Verv. Mario Stroeykens door Nilson Angulo 83' - Verv. Félix Lemaréchal door Felipe Augusto 89' - Geel - Francis Amuzu 89' - Verv. Abu Francis door Nils de Wilde 90' - Verv. Hugo Siquet door Christiaan Ravych Jupiler Pro League - speeldag 6 - 28/04/24 - 16:02 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 11' Mario Stroeykens 0 - 1 Mario Stroeykens 11' 51' Jesper Daland 51' Jesper Daland 1 - 1

Anderlecht ziet Club Brugge naast zich komen in de stand. Een matig paars-wit bleef ook op bezoek bij Cercle Brugge kampen met zijn uitcomplex en kwam niet verder dan een draw. Kort na rust wiste Daland de openingsgoal van Stroeykens uit. Voorts zullen vooral enkele cruciale missers langs beide kanten - met Denkey en Delaney in de hoofdrol - bijblijven. Anderlecht schreeuwde in minuut 95 nog tevergeefs om een penalty.



Cercle Brugge - Anderlecht in een notendop

Sleutelmoment: Bij het ingaan van de toegevoegde tijd kunnen Angulo en Amuzu allebei vrij op doel afgaan. Amuzu eist de bal op en scoort, maar hij is vanuit buitenspelpositie vertrokken. Anderlecht ziet de 1-2 in rook opgaan. Man van de Match: Warleson en Coosemans pakten allebei uit met een fantastische redding om de stand op 1-1 te houden. Die van Coosemans was iets spectaculairder, waardoor de paars-witte doelman lichtjes het voordeel krijgt. Opvallend: Eindelijk veegt Cercle Brugge de nul weg tegen Anderlecht. Daland is bovendien pas de negende speler van de Vereniging die dit seizoen scoort. Geen enkele ploeg in de Jupiler Pro League heeft minder doelpuntenmakers.

Anderlecht zakt in na 0-1 van Stroeykens

Eerder deze week had Anderlecht nog met 3-0 gewonnen van Cercle Brugge, maar vandaag lagen de kaarten anders. Paars-wit moest immers Schmeichel en Dreyer missen, speelde op verplaatsing én zag de tegenstander Daland en Popovic recupereren. Toch kwamen de bezoekers snel op voorsprong. Laks verdedigen bij Cercle legde de baan open voor Vazquez. Die geraakte niet voorbij Warleson, maar in de rebound kende Stroeykens geen genade. Met de 0-1 op zak koos Anderlecht ervoor om de deur op slot te doen. Aanvankelijk met succes. Gaandeweg kwamen er toch kansen voor Cercle, vooral dankzij stormram Denkey. De topschutter had echter slechte schoenen aangetrokken, zo leek het wel. Eerst dook Coosemans nog goed in de voeten van de Togolees, maar na wegglijden van Sardella had hij toch beter moeten doen dan haastig over de lat knallen.

Denkey en Delaney laten winning goal liggen