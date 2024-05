Club Brugge voor het eerst leider sinds 20 augustus! Ontdek het klassement van de onvoorspelbare play-offs

Wie het dit durven te voorspellen na de reguliere competitie? Club Brugge staat niet langer 19 punten achter op de leider in de Jupiler Pro League, maar is dat nu zélf. Dat voor het eerst sinds speeldag 4 op 20 augustus. Anderlecht volgt op 2, Union op 3 punten. Ontdek het volledige klassement in de play-offs.