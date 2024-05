Pijnlijk slap Standard blijft ook tegen veredeld B-elftal AA Gent zwaar op de sukkel

Rusten

Na 47 minuten voetbal trekken we de kleedkamers in. Het meeste gevaar kregen we in het openingskwartier. Fernandez-Pardo opende knap de score, maar zag enkele minuten later zijn doelman flateren. Die liet de trap van Yeboah, op assist van doelman Epolo, onder zich glippen en Standard zo terugkeren in de partij.