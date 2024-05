Anderlecht betaalt veel bibbergeld tegen Racing Genk om de leidersplaats weer op te eisen

Drie thuiswedstrijden leverden voor Anderlecht evenveel overwinningen op in de Champions' Play-offs. Om de druk bij Club Brugge en Union te leggen moest dat vier op een rij worden voor paars-wit. In een voorzichtig wedstrijdbegin zorgde Anderlecht voor de meeste dreiging, maar écht gevaarlijk werd het niet. Dolberg besloot vanuit een scherpe hoek op Vandevoordt, Sardella kopte van dichtbij over en een schot van Delaney ging nipt over. KRC Genk herstelde gaandeweg het evenwicht. Toch kreeg enkel El Ouahdi een slap schot tussen de palen. Aan de overkant werd Delaney op een voorzet van Dreyer helemaal uit het oog verloren aan de tweede paal, maar de Deen toonde dat hij geen spits is en mikte van dichtbij op Sadick. Kort voor de rust was het toch raak voor Anderlecht, dankzij een klasseflits van Verschaeren. Die bedankte Riemer voor zijn basisplaats met een heerlijke trap in de kruising, Vandevoordt kon er net niet bij.

"We kijken naar het Grote Niks. Ook de tweede helft is van een bedenkelijk niveau." De analyse van radiocommentator Peter Vandenbempt halfweg de tweede helft sloeg de nagel op de kop, maar het leek wel of ze het bij Anderlecht ook gehoord hadden.



Na een één-twee met Dreyer pakte Stroeykens plots uit met een heerlijke plaatsbal, maar de lat hield paars-wit van de 2-0.



Enkele minuten later was het tóch zover. Na de klasseflits van Verschaeren was het nu aan Dolberg om zijn talenten te tonen. Een knappe borstcontrole, de bal rustig klaarleggen voor zijn rechter en beheerst afwerken. Een pareltje en plots zat Anderlecht in een zetel.



Zo leek het toch, tot Genk vijf minuten later uit het niks weer in de wedstrijd kwam. Sardella en Debast verkeken zich op een licht afgeweken voorzet van El Ouahdi en Tolu tikte de bal van dichtbij binnen.



Genk geloofde plots weer volop in zijn kansen, terwijl bij Anderlecht de nervositeit in de ploeg kroop. Paars-wit raakte niet meer uit de omknelling, het was pompen of verzuipen.



De gelijkmaker hing in de lucht, maar Anderlecht overleefde. Het komt zo weer op kop en legt de druk bij Club Brugge en Union, die elkaar maandag in de ogen kijken.