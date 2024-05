Anderlecht wint dankzij twee flitsen: "Zulke magische momenten heb je nodig"

De hoerastemming in het Lotto Park was groot. 2-1, Anderlecht blijft voor eigen volk foutloos in de Champions' Play-offs en blijft op koers voor de landstitel. Volgende zondag komt Club Brugge op bezoek en als de sterren gunstig staan, kan RSCA zelfs kampioen worden.

"Wat ik verwacht van hun match maandag tegen Union? Ik houd me er niet te veel mee bezig, maar ik hoop dat we zondag in een goeie positie zitten."

Maar Anderlecht hield stand en zondag komt Club Brugge een kijkje nemen in Brussel. "We kijken er zeker echt naar uit. Er is veel om voor te spelen."

Genk kwam in de slotfase nog fel aandringen. "Je wist na die 2-1 dat het nog moeilijk zou worden in de laatste 15 minuten."

"We weten al van tijdens het seizoen dat we af en toe een flits nodig hebben", knikte Mario Stroeykens . "Dat is een van onze krachten. Yari (Verschaeren) en Kasper (Dolberg) deden het goed en dat hebben we nodig."

De titel? Dat willen we, maar het is te vroeg om daar al over te praten.

Een van de klasbakken waar Anderlecht op kon rekenen, was Yari Verschaeren. Hij schilderde de 1-0 fraai in de winkelhaak. "Ik voelde dat ik goed in de match zat, al moet je ook een beetje geluk hebben."

Anderlecht steekt zijn hand uit naar de titel. "Dat willen we, maar het is te vroeg om daar al over te praten."

Mats Rits benadrukte dan weer de vechtersmentaliteit bij paars-wit. "Er was een beetje paniekvoetbal bij ons in het slot, maar het is belangrijk dat je dan voor elkaar door het vuur gaat."

"We gooiden ons voor elke bal. Dat is positief, al had ik het liever iets rustiger gehad. Maar het is belangrijk dat je zo'n match ook in een mindere periode over de streep trekt. Daar zijn we sterk in. We zijn één ploeg. Dat is een cliché, maar het klopt wel."