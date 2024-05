Spektakelstuk tussen Club Brugge en Union eindigt op gelijkspel, Anderlecht is lachende derde

Uitgeteld in de titelstrijd is het nog niet, maar Union staat voor een loodzware klus na een spectaculair gelijkspel in Brugge. De bezoekers kwamen op voorsprong na een pegel van Teklab. Skov Olsen zette die scheve situatie eigenhandig recht met twee goals, maar na de late gelijkmaker van Machida vergat de Deen Union helemaal uit de titelrace te knikkeren. Zo is leider Anderlecht de lachende derde van de speeldag.

Amper 4 dagen na de gewonnen bekerfinale stond Union opnieuw voor een cruciale wedstrijd. Verliezen tegen Club Brugge en de titeldroom was voorbij. Het inspireerde Union tot een sterk openingskwartier, maar de druk ook omzetten in doelgevaar lukt de kersverse bekerwinnaar niet. Thorgan Hazard zag vanuit de tribune hoe Club Brugge pas na 20 minuten eens kwam piepen. Vanaken toonde zijn vista en loodste Thiago de zestien in met een fijnzinnige pass, maar met een onbeholpen actie verknoeide de Braziliaan de wenkende kans. Union kreeg met een verre knal van Puertas maar één bal tussen de palen, Club geen enkele. Toch was blauwzwart de gevaarlijkste ploeg, zeker op het einde van de eerste helft. Op aangeven van Thiago kopte Vanaken nipt naast en ook een grondscherend schot van Onyedika was net niet gekadreerd.

Weinig schoonheid in de eerste helft, maar dat werd kort na de rust goed gemaakt met een parel van een doelpunt. Van net buiten de zestien poeierde Teklab de bal met een magistrale trap in de kruising. Zijn eerste voor Union kon meteen tellen.



Lang kon Union niet genieten van die voorsprong, want nog geen tien minuten later sloeg Skov Olsen een eerste keer toe. De invaller profiteerde optimaal van een uitstekende pass van Jutgla én de ruimte die Union centraal achterin liet. Alleen voor Moris maakte de Deen het koelbloedig af.



Het uitvallen van Thiago zorgde voor een domper op de Brugse vreugde en toen Skov Olsen op aangeven van Nielsen op de paal besloot, leek het geluk van Club in de play-offs plots op.



Tot Skov Olsen wéér toesloeg. De Cuyper liep zich vast in de zestien, maar de bal viel in de kluts voor de voeten van Skov Olsen. Amper twee tikken had die nodig om Moris een tweede keer te verschalken.



Union lag plots virtueel uit de titelrace en zette alles op alles. Nilsson besloot op de paal en Odoi kon de herneming van Teklab nog nét afblokken. Puertas testte dan weer de vuisten van Mignolet.



Club ontsnapte, maar in de slotfase bracht een kopbal van Machida Union alsnog langszij en weer in de titelrace. Amoura liet zelfs nog een uitgelezen kans op de winning goal liggen en ook Mac Allister en Puertas deden Club nog bibberen.



Diep in de extra kwam er bijna nog een koude douche voor Union toen Skov Olsen na een snedige counter oog in oog met Moris kwam, maar een hattrick zat er niet in voor de Deen. Het bleef zo bij 2-2, een uitslag waar ze vooral bij Anderlecht bijzonder tevreden mee zullen zijn.