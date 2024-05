Red Dragons moeten meerdere erkennen in Kroatië in Golden League-opener

De Red Dragons hebben een goede start niet kunnen doorzetten in hun openingswedstrijd van de Golden League. België verloor in het Finse Tampere met 1-3 van Kroatië, nadat het wel de eerste set won.

Een valse start voor de Red Dragons.



Onze nationale volleybalmannen proberen zich de komende weken in de European Golden League te kwalificeren voor de Final Four. De openingswedstrijd tegen Kroatië begon goed, de eerste set werd gewonnen met 25-21.



De tweede set kon beide kanten op, maar ging uiteindelijk naar de Kroaten: 24-26. Kroatië was helemaal op dreef en haalde met 22-25 en 24-26 ook de derde en de vierde set binnen.



Seppe Rotty en Robbe Van de Velde werden met beiden 15 punten topschutter van de partij, al zullen de Belgen allicht vooral balen om het verlies.

De Red Dragons zijn in het klassement op deze manier meteen op achtervolgen aangewezen. Er volgen evenwel nog voldoende wedstrijden om dat om te draaien, te beginnen met morgen tegen Finland.