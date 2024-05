Afscheidnemende Serge Spooren stuwt Bocholt naar zege in titelfinale tegen Pelt: "Nog niets gespeeld"

In de titelfinale van het handbal bij de mannen heeft Bocholt de eerste match, in eigen huis, gewonnen tegen Pelt: 32-29. Bocholt kan het volgende week zaterdag afmaken, maar dan moet het wel in Pelt winnen. "En dat is al een hele tijd geleden."

Pelt kwam als primus uit de play-offs en kreeg zo het thuisvoordeel in de finale tegen Bocholt. Dat betekende dat Bocholt in de eerste match in eigen zaal mocht spelen, maar het daarna wel in Pelt zou moeten afmaken, in één of twee matchen.

Het werd een stugge eerste wedstrijd, soms zelfs iets té fysiek. Beide teams waren ook aan elkaar gewaagd, al ging Pelt wel met een 13-14-voorsprong de rust in.



Hierna nam Serge Spooren zijn team op sleeptouw, met drie opeenvolgende treffers, waardoor het momentum toch weer wisselde. Spooren trok Bocholt uiteindelijk met 11 treffers over de streep: 32-29.

"Dit was vooral op wilskracht", zegt de afscheidnemende Spooren over zijn laatste thuismatch in Bocholt. "Het was een stugge match, zowel in aanval als in dekking."

"Maar er is nog niets gespeeld. Wij moeten nu in Pelt gaan winnen en het is al een tijdje geleden dat dat gelukt is. Dat wordt nog een hele kluif."

Spooren hoopt afscheid te kunnen nemen met een 5e Belgische titel met Bocholt. "Ik wil graag stoppen met een hoogtepunt. Ik heb wel nog aanbiedingen gekregen om op een lager niveau voort te doen, maar dat zie ik niet meer zitten."