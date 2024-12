Geen foutjes bij de top 3 in de Super Handball League

Leider Aalsmeer heeft zich zaterdag op de dertiende speeldag van de Super Handball League op geen foutje laten betrappen. In de eigen zaal legden de Nederlanders laagvlieger Eupen over de knie met 42-31. Aalsmeer kon zijn voorsprong in het klassement evenwel niet vergroten, aangezien eerste achtervolger Volendam met 32-35 won bij Hurry-up.