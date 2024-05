Elke Vanhoof strandt in de kwartfinales op het WK BMX, junior Niels Appermont verovert zilver

za 18 mei 2024 22:26

Elke Vanhoof is op het WK BMX in Rock Hill (VS) niet verder geraakt dan de kwartfinales. Bij de junioren was er Belgisch eremetaal voor Niels Appermont.

Elke Vanhoof moest in de top 4 eindigen van haar kwartfinale om door te stoten naar de halve finales in Rock Hill. Een slechte start deed haar de das om.



Vanhoof slaagde er niet meer in die start goed te maken. Ze werd 6e van de 8 kwartfinalisten in haar reeks.



De voormalige Europese kampioene kan wel opnieuw heel wat pech inroepen als excuus. In februari liep ze nog een polsbreuk op tijdens een Wereldbekermanche in Nieuw-Zeeland.



De Belgische mannen werden gisteren al uitgeschakeld op het WK. Ruben Gommers en Wannes Magdelijns overleefden de 1/8e finales niet.

Belgische jeugd doet het goed, met zilver voor Appermont