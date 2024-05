Charles De Ketelaere schiet Atalanta meteen na invalbeurt naar de Champions League

Charles De Ketelaere blijft in bloedvorm. De Rode Duivel kreeg vandaag oorspronkelijk rust bij Atalanta, maar moest bij 0-0 toch invallen in de tweede helft. En dat was succesvol, want De Ketelaere scoorde enkele minuten het openingsdoelpunt na een knappe rush. Atalanta eindigde de wedstrijd met een eenvoudige 0-2-winst en is zo zeker van kwalificatie voor de Champions League.

Het is een zoet seizoenseinde voor Atalanta en Charles De Ketelaere.



Met een overwinning tegen Lecce kon de ploeg uit Bergamo zich verzekeren van de Champions League. De Ketelaere begon op de bank na zijn mindere bekerfinale, maar kreeg na de rust zijn kans van coach Gasperini.



En of hij die greep. Al na 3 minuten ontsnapte hij aan de aandacht van de thuisverdediging, met een knap lobje zorgde De Ketelaere voor de 0-1. Niet veel later zette spits Scamacca de beslissende 0-2 op het bord.



Door de overwinning is Atalanta zeker van minstens de 5e plaats en dus de Champions League. AS Roma kan namelijk nog hoogstens op gelijke hoogte komen en heeft het nadeel in de onderlinge confrontaties.

De laatste speeldag wordt zo minder belangrijk voor Atalanta, dat zich vol kan focussen op de Europa League-finale tegen Leverkusen aankomende woensdag.