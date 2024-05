Beter in Bergamo: "Als ik over Charles De Ketelaere spreek, durf ik De Bruyne bij Chelsea erbij te betrekken"

vr 17 mei 2024 16:39

Het ene seizoen is het andere niet en de ene club is de andere niet. Dat mocht Charles De Ketelaere ondervinden in Italië.

Het gaat Charles De Ketelaere voor de wind. Na een heel moeilijk en scoreloos jaar bij Milan kwam hij volledig tot ontbolstering bij Atalanta. Eergisteren verloor hij wel de finale van de Coppa Italia van Juve, maar volgende week kan hij zijn seizoen bekronen in de Europa League-finale tegen Leverkusen. Lukt hem dat? Is de Milan-kater doorgespoeld? En wat met het EK? Sporza Daily zocht het uit.

Dat doet het met de Nederlander Willem Haak, kenner van het Italiaanse voetbal, Rik De Mil, 2 jaar de coach van Charles De Ketelaere bij de Brugse beloften, en CDK zelf.



Na 3 titels op een rij bij Club Brugge tekende De Ketelaere voor 5 jaar bij AC Milan, maar dat ging de man van 30 miljoen niet goed af, hij scoorde niet 1 keer. Atalanta to the rescue met een huurcontract van 1 seizoen. Vanaf de 1e speeldag trof hij nu wel raak. 13 doelpunten over alle competities verder wordt hij nu wel gezien als een smaakmaker in de Serie A.



Vorig weekend nekte hij nog persoonlijk Roma met 2 goals, al was zijn prestatie in de Coppa-finale niet geweldig en werd hij bij de rust gewisseld. "Hij heeft nog ups en downs", blijft zijn coach Gian Piero Gasperini volop achter hem staan. "Hij is een fantastische voetballer."



Hoe zag CDK zelf zijn bekerprestatie? "In voetbal moet je vooruitkijken, positief zijn. Het steekt wel even, want als je in een finale zit, wil je die altijd winnen."



Als ik over Charles spreek, durf ik De Bruyne erbij te betrekken, omdat die bij Chelsea een heel moeilijk moment heeft gehad. Rik De Mil

Ook Haak en De Mil relativeren zijn mindere match: "Het is altijd moeilijk voor een team als Atalanta om tegen Juventus spelen. Juve is een defensief team, daarom kreeg De Ketelaere bijna de bal niet en was hij inderdaad onzichtbaar."



"Juve kwam snel op voorsprong en dat trokken zij over de streep. Het was niet alleen voor De Ketelaere teleurstellend, ook voor Atalanta."



De Mil wijst ook naar de 23 jaren van zijn voormalige poulain: "Niet vergeten dat Charles nog altijd heel jong is, dan kunnen de prestaties wel eens wisselvallig zijn. Maar de weken daarvoor heeft hij het zeer goed gedaan."



"Als ik over hem spreek, durf ik De Bruyne erbij te betrekken, omdat die bij Chelsea een heel moeilijk moment heeft gehad. Bij Bremen is hij dan toch ontbolsterd, ik denk dat dat bij Charles ook het geval is."

Wapens van CDK tegen Leverkusen: "Hoe hij de bal bijhoudt en scorend vermogen"

Moeten we ons zorgen maken met het oog op de Europa League-finale in Dublin volgende woensdag? Rik de Mil is positiever dan Haak.



De Mil: "Charles heeft bewezen dat hij heel belangrijk is voor Atalanta, hij heeft zich op korte tijd toch stevig in de ploeg gewerkt. Atalanta is een topploeg in Italië met veel concurrentie. Als je minder in de wedstrijd zit, kan het gebeuren dat je gewisseld wordt. Maar de coach heeft al veel vertrouwen getoond in hem."



Haak maakt zich een beetje zorgen: "Atalanta heeft de afgelopen jaren een paar finales gespeeld en telkens verloren. In die zin is er misschien iets aan de hand."



"Leverkusen is wel een team dat aanvalt en dan zal Atalanta wel kansen krijgen en zal De Ketelaere meer in het spel voorkomen, meer de bal krijgen en hopelijk ook mooiere dingen laten zien."

Atalanta heeft het zeker in zich om Leverkusen te verslaan, anderzijds is Leverkusen enorm sterk en had het in de Champions League-finale kunnen staan. Willem Haak

Bayer Leverkusen is ongeslagen sinds 27 mei 2023. Kan Atalanta de ban breken? En welke rol kan De Ketelaere daarin spelen?

"Atalanta heeft het zeker in zich. Het speelt goed voetbal de laatste maanden", weet Haak. "Anderzijds is Leverkusen enorm sterk, het zou zelfs in de Champions League-finale kunnen staan."



De Mil ziet ook kansen voor CDK en co.: "Atalanta kan tegen gelijk welk team heel goed zijn. Leverkusen is de revelatie van het seizoen, maar in 1 wedstrijd is in voetbal alles mogelijk."



"Charles kan belangrijk zijn in de manier hoe hij de bal bijhoudt, door zijn scorend vermogen. Ik denk dat het een mooie finale wordt."



Hoe kijkt De Ketelaere naar volgende week: "Leverkusen is een heel goeie ploeg, we zullen goed moeten bekijken hoe we die onverslagen ploeg kunnen verslaan."